Dónde ver en directo online Argentina Sub 20 vs. ADH Brasil, por el torneo de L’Alcudia 2025

Este viernes, desde las 15.30 (horario argentino), la selección argentina, que asume el certamen con la categoría Sub 17, se enfrenta a ADH Brasil en el marco de la fecha 3 del Grupo B del Torneo de L’Alcudia 2025. El encuentro se disputa en el estadio Municipal Els Arcs y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

El conjunto albiceleste, que integra la zona B, además de con el combinado brasileño, con Chile y Valencia, decidió afrontar el torneo con el seleccionado de menor categoría al estipulado porque su DT Diego Placente, también entrenador del Sub 20, lo consideró como una oportunidad inigualable para ajustar detalles de cara al Mundial Sub 17 que tiene por delante. Entre el 5 y el 27 de noviembre de este año se llevará a cabo la Copa del Mundo en Qatar. En la última jornada venció a Valencia por 2 a 1 con goles de Ramiro Tulián y Uriel Ojeda (Alin Gera puso en ventaja parcial al anfitrión).

La selección argentina se clasificó a semifinales tras la victoria frente a Valencia por 2 a 1 AFA

El rival de turno de la Argentina en el compromiso de este viernes tiene jugadores Sub 20 y es un representativo de Brasil no oficial, organizado por el club ADH (Associação Desportiva Hidrolandense), que actúa como formador y representante internacional. Viene de empatar 0 a 0 con Chile y aún no ganó en lo que va del tradicional torneo, ya que en la primera fecha fue goleado 4 a 0 por Valencia por los tantos de Ismail El Aoud, Victor Vilchez, Yaroslav Boyko y Marc Martínez.

Argentina vs. ADH Brasil: cómo ver online

El encuentro se disputa este viernes a las 15.30 (horario argentino) en Valencia, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Fixture y resultados de la selección argentina en el Grupo A de L’Alcudia 2025

1 a 0 vs. Chile.

2 a 1 vs. Valencia .

. Vs. ADH Brasil - Viernes 25 de julio a las 15.30 - Estadio Municipal Els Arcs L’Alcudia - ESPN y Disney+ Premium.

#COTIF El fixture de @Argentina en el certamen español 📝



📺 Los encuentros serán transmitidos por ESPN y Disney +. pic.twitter.com/luKE0QxCm3 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 20, 2025

Convocados de la selección argentina