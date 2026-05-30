VIDEO: los goles y la definición por penales de PSG vs. Arsenal, la final de la Champions League

PSG y Arsenal protagonizaron este sábado una apasionante definición de la UEFA Champions League en busca de la corona europea. Tras igualar 1-1 al cabo de los 120 minutos, el conjunto francés se impuso en la tanda de penales y conquistó el título más importante del fútbol de clubes del continente por segunda vez consecutiva.

El partido se abrió con un bombazo de Kai Havertz para el conjunto inglés, en el inicio, que dejó sin chances a Matvey Safonov: el 1-0 sorprendía al estadio.

El alemán recuperó una pelota dividida en campo rival, aceleró por la derecha, ganó en velocidad rumbo al área y definió con un potente zurdazo al primer palo que sacudió al arquero francés.

Desde ese instante, PSG martilló en busca del empate, aunque sin grandes ideas. La defensa de Arsenal se comprimía y aguantaba sin que su arquero Raya tuviera que brillar con alguna atajada. Pese al dominio parisino en la posesión, el equipo inglés logró sostener la ventaja y se marchó al descanso arriba en el marcador.

Pero en el segundo tiempo, una buena acción del georgiano Khvicha Kvaratskhelia terminó en penal para los actuales campeones de Europa, que Ousmane Dembelé transformó en el gol del empate. El francés abrió el pie y venció a David Raya, que se tiró para el otro lado.

PSG y Arsenal no lograron romper la igualdad durante los 120 minutos y el encuentro se definió por penales. Finalmente el PSG se convirtió en bicampeón de Europa tras imponerse por 4-3 en la definición por penales. La serie tuvo emoción hasta el último remate: Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Lucas Beraldo marcaron para los franceses, mientras que David Raya le contuvo el disparo a Nuno Mendes.

La definición se resolvió en el décimo penal. Después de los aciertos de Viktor Gyökeres, Declan Rice y Gabriel Martinelli para Arsenal, Gabriel Magalhaes erró el quinto penal. PSG ganó su segunda Champions League consecutiva.