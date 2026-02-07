Premier League: la rabona de Enzo Fernández, el gol de Taty Castellanos y las atajadas de Dibu Martínez

La continuidad de la fecha 25 de la Premier League entregó este sábado más partidos con presencias de jugadores argentinos. Tras el 2-0 de Manchester United sobre Tottenham en el que fue expulsado Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández definió de rabona en un mano a mano en el triunfo de Chelsea, Valentín Castellanos marcó un gol para West Ham y Emiliano Martínez fue determinante en el 1-1 de Aston Villa como visitante ante Bournemouth, con Emiliano Buendía como compañero y Marcos Senesi de titular en el rival. En ese contexto, Arsenal goleó y amplió su ventaja al tope de las posiciones.

Acaso el futbolista de la selección albiceleste de mejor actualidad, Enzo ofrece goles, asistencias, entrega y lujos esta temporada en Chelsea. Esta vez, en la cuarta victoria consecutiva del equipo en la liga inglesa, Cole Palmer se llevó la pelota por el hat-trick que marcó en el 3-1 como visitante ante Wolverhampton, pero los aplausos se los quedó el argentino por una definición en la que apeló a ese recurso exquisito.

La definición de rabona que ensayó Enzo Fernández en el triunfo de Chelsea frente a Wolverhampton ChelseaFC_Sp

Ya con el partido 1-0 en favor de los Blues, el mediocampista se encontró dentro del área con una pelota que su compañero Moisés Caicedo había rematado fallidamente al arco, con los defensores saliendo. Lejos de detenerse, ante la posibilidad de que hubiera estado en posición adelantada, Fernández la quiso parar de derecha y le quedó para el perfil izquierdo, con el arquero portugués José Sá apurando el paso por detrás para atorarlo. Sin pensarlo dos veces, Enzo clavó la zurda en el campo y sacó la rabona que terminó dando en el cuerpo del guardameta, que dio inicialmente un rebote y más tarde controló un nuevo remate del argentino, que intentó convertir por encima suyo.

La acción continuó, con el cuerpo arbitral haciendo señas de continuar con el juego cuando Sá sacó rápido para que el local inicie un avance. En su regreso a su campo, Enzo se cruzaba con compañeros y rivales y sonreía. Una delicia que, sin tener final feliz, era reconocida por los hinchas.

¡CASI HACE UNA LOCURA! Enzo Fernández estuvo muy cerca de marcar un golazo de rabona.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 7, 2026

Antes y después, Palmer anotó de penal, para cerrar la cuenta del Chelsea el propio número 10 al convertir tras una jugada colectiva que nació en el propio terreno del equipo vencedor, con toques de los que participaron casi todos del jugadores, incluso el arquero. Un golazo. Iban 37 minutos y el conjunto londinense ya goleaba.

En el segundo tiempo mantuvo el control del partido, más allá del descuento del nigeriano Tolu Arokodare, con la mente puesta en la próxima jornada, que será en la mitad de la semana. Allí, Chelsea, que está quinto con 43 puntos y en zona de clasificación a la Europa League, recibirá este martes al Leeds.

El gol del “Taty” Castellanos fue el que sentenció el triunfo de West Ham por 2-0 sobre Burnley, en un duelo entre dos de los tres clubes que ocupan puestos de descenso directo. El centrodelantero marcó de cabeza, de pique al suelo, cuando iban 26 minutos de la etapa inicial. El mendocino, que estaba en Lazio de Italia, llegó el mes pasado al club situado al este de Londres y anotó por primera vez para la entidad en la que acumula cuatro encuentros, siempre como titular.

Con la victoria, los Hammers se ubican a tres puntos de Nottingham Forest, que está una posición por delante, y a seis de Leeds, Crystal Palace y Tottenham, también en situación comprometida.

¡TATYYYYY! Gran cabezazo de Castellanos para que West Ham estire su ventaja sobre Burnley... ¡Qué refuerzo metieron los Hammers!



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 7, 2026

Las atajadas de Dibu Martínez salvaron de la derrota a Aston Villa en su visita a Bournemouth. El argentino tuvo algunas intervenciones claves para sostener el empate cuando estaban 0-0, entre ellas una doble tapada cuando apenas habían pasado más de 10 minutos: le bloqueó el remate desde afuera del área a Eli Junior Kroupi y, tras el rebote, atrapó el cabezazo de Evanilson.

Tras el 1-1, el arquero volvió a intervenir. Primero, con una volada ante un disparo desde afuera del área y más tarde, con un desvío ante una definición de pique al suelo de Ryan Christie, de frente al arco, en soledad.

Lo mejor de Dibu Martínez en Bournemouth - Aston Villa

Por su parte, Arsenal goleó como local por 3-0 al Sunderland, acumula 56 unidades al frente de la liga y amplió a nueve su ventaja sobre Manchester City, que visitará este domingo al Liverpool en el cierre de la fecha. El sueco Viktor Gyokeres convirtió dos veces en la victoria de los Gunners, que a 22 años de su última consagración en la liga sueñan con reconquistar el trofeo.

Asimismo, Everton derrotó por 2-1 al Fulham en un duelo en el que hubo dos goles en contra y el decisivo, el del arquero Bernd Leno, puso cifras definitivas al juego. A siete minutos del final, en un tiro de esquina el portero lanzó un puñetazo a la pelota para anticiparse al rival que lo incomodaba en el área chica y el balón terminó en el fondo del arco del equipo local.

Los goles en contra en Fulham - Everton

Además, Brentford derrotó por 3-2 como visitante a Newcastle, con un tanto del burkinés Dango Ouattara a cinco minutos del final, ya en la noche inglesa. Con ese éxito, sostiene la ilusión de alcanzar una clasificación a una copa internacional.