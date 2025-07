Dos testigos desmintieron los informes que apuntan al “exceso de velocidad” en el accidente de la muerte de Diogo Jota

El accidente automovilístico en el que murieron el futbolista portugués Diogo Jota y su hermano André Silva conmocionó al mundo del deporte y abrió un abanico de especulaciones acerca de por qué perdieron el control del vehículo. Si bien la versión primaria hablaba de una explosión de un neumático, la policía elaboró un informe que apunta a un exceso de velocidad como la principal causa del hecho sobre una ruta de España. Sin embargo, dos testigos contradicen esta última hipótesis y explicaron qué vieron.

“Lo filmé, me detuve, intenté ayudar, pero desafortunadamente no pude hacer nada. Tengo la conciencia tranquila. Sé lo que pasé esa noche porque no sabía quién estaba dentro. Mi más sentido pésame a la familia”, explicó José Azevedo, un camionero que pasaba por la zona.

Y agregó: “La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron. Iban súper tranquilos. Conduzco por esa ruta todos los días, de lunes a sábado. Sé lo qué es y he visto verdaderas barbaridades de otros autos, pero ellos no. Es una zona oscura y, a pesar de eso, pude ver claramente la marca y el color del vehículo. Más tarde, por desgracia, terminó en la colisión”.

Otro camionero portugués, José Aleixo Duarte, le contó al medio español CM que presenció y filmó el accidente en el que murieron los futbolistas. Además, aseguró que otro conductor fue testigo del derrape del Lamborghini Huracán en la A-52. Duarte contó que intentó apagar las llamas del vehículo, pero que ya no fue posible.

Según su testimonio, el auto de los hermanos futbolistas lo adelantaron cinco minutos antes del siniestro, circulando a una velocidad moderada en la A52, a la altura de Cernadilla (Zamora). Diego Jota y Andre Silva viajaban a Santander en un Lamborghini Huracán de color verde que se salió del camino y terminó ardiendo al costado del camino.

El informe policial del accidente

El informe pericial de la Guardia Civil sobre el accidente que les costó la vida a Diogo Jota y a su hermano André Silva explica que un exceso de velocidad fue el desencadenante del incidente que les costó la vida. Todo el proceso está todavía en la etapa de la investigación, pero la Guardia Civil admitió que “todo apunta a un exceso de velocidad en relación con el límite autorizado”.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora se encargó de elaborar el informe pericial sobre el accidente, que aún no concluyó pero que, junto la posible explosión de un neumático, apunta también a un posible exceso de velocidad, según informó la agencia española de noticias EFE.

La imagen del sector de la ruta de España en la que se accidentaron Diogo Jota y su hermano Andre Silva. (AP Photo/Emilio Fraile) Emilio Fraile - AP

Los agentes de Tráfico están estudiando las marcas dejadas por la banda de rodadura de uno de los neumáticos para avanzar en su informe. Además, las pruebas realizadas hasta el momento apuntan a que de los dos hermanos que viajaban en el vehículo siniestrado, el que conducía era Diogo Jota.

El informe pericial será remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora), que se ha hecho cargo de las diligencias por el accidente.