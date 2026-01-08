Duelo caliente entre Diego Simeone y Vinícius en el clásico Atlético-Real Madrid: “Te va a echar Florentino”

La victoria de Real Madrid por 2-1 ante Atlético de Madrid por la semifinal de la Supercopa de España dejó varias postales intensas, pero una escena sobresalió más allá del resultado: el fuerte cruce entre Diego Simeone y Vinícius Júnior. Primero fue durante el juego, en plena banda, a escasos metros del banco colchonero. Luego, en el momento en el que el brasileño fue reemplazado, con gestos, palabras y tensión visible. Los dos fueron amonestados por el árbitro.

La escena comenzó a gestarse en el primer tiempo. En una acción cerca del banco de suplentes de Atlético, Vinícius quedó frente a Simeone y ambos intercambiaron palabras. Según captaron las cámaras de televisión, el brasileño lanzó una sonrisa provocadora y el técnico argentino respondió de inmediato, arremangándose la camisa negra y manteniéndose en el cruce. La intervención del cuarto árbitro, Víctor García Verdura, fue necesaria para que la situación no pasara a mayores. Pero lejos de apagarse, el cruce quedó latente.

Incluso, según trascendió en la transmisión televisiva, Simeone habría lanzado una frase aún más filosa: “Te va a echar Florentino, acordate de lo que te digo”, en alusión a Florentino Pérez, el presidente del club blanco, y los rumores de la salida del número 7 brasileño.

Real Madrid, con menos posesión, pero más eficacia, aprovechó sus momentos. El primer gol llegó al minuto de juego, con un tiro libre perfecto de Federico Valverde. El segundo, tras un contragolpe letal, lo firmó Rodrygo. Atlético generó más (22 remates) pero se topó con un Thibaut Courtois decisivo, como acostumbra, que solo pudo ser vencido por Alexander Sørloth que metió suspenso al final.

El momento más caliente llegó a los 80 minutos, cuando Xabi Alonso decidió reemplazar a Vini. Mientras se retiraba bajo una lluvia de silbidos, el delantero volvió a cruzarse con el Cholo. El técnico le hizo un gesto señalando las tribunas: “Escuchá, escuchá, es para vos”, se interpreta de sus gestos, ante los silbidos de fondo. Vinícius intentó ir a encararlo, visiblemente enojado, pero fue contenido por sus compañeros y por Xabi Alonso. El DT de Real Madrid se dirigió a su colega: “¡Cholo, Cholo, con los tuyos, hostias!” El árbitro decidió amonestar a ambos por conducta antideportiva.

En los videos que circularon después del partido, se observa que la tribuna que señala Simeone al dirigirse a Vinícius estaba ocupada en parte por hinchas de Real Madrid que lo aplaudían. Sin embargo, la provocación del Cholo apuntaba a los silbidos y abucheos que también bajaban desde otros sectores del estadio.

Al término del encuentro, el entrenador eligió bajarle el tono a la situación. “No tengo nada que decir. Lo que pasa dentro del campo, desde que éramos chiquitos, se queda ahí”, respondió en conferencia de prensa. Luego, con ironía, negó haber dicho esa frase (“Te va a echar Florentino”), que ya se volvió viral y generó repercusiones: “No me acuerdo, tengo la memoria complicada”.

Xabi Alonso, por su parte, fue más contundente al ser consultado por el episodio. “No me ha gustado el momento. He visto que el Cholo le ha dicho algo a Vinícius y para mí esas cosas traspasan el respeto que hay que tener por el compañero. Yo no me dirijo así a los rivales y no todo vale. Yo intento ser respetuoso con los jugadores rivales, y cuando he escuchado lo que ha dicho me gusta menos, Simeone no es un ejemplo de buen deportista y hay límites”, expresó el entrenador español de Real Madrid. Sobre el jugador brasileño, señaló: “Lo que hablé con Vinicius se queda entre nosotros”.

Desde el lado de los jugadores también hubo comentarios. “Es parte del fútbol, cosas que quedan dentro de la cancha”, afirmó el capitán Valverde. El otro portador de la cinta, Koke, del lado de Atlético, prefirió no involucrarse: “No sé qué ha pasado”.

El cruce con Vinicius no terminó dentro del campo: tras el pitazo final, el brasileño lo esperó cerca de la línea para una última mirada desafiante. Aunque no hubo nuevo contacto directo, el ambiente del clásico quedó marcado por esa tensión en Yeda.

La queja de Vini al árbitro

Además de goles, polémicas y momentos de gran intensidad, el partido dejó tensión. Real Madrid ganó 2-1 y jugará la final de la Supercopa ante Barcelona el domingo, pero más allá del resultado, la imagen del cara a cara entre Simeone y Vinícius quedará como una de las escenas más recordadas del encuentro.

