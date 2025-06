Duras críticas en España sobre el debut del Real Madrid de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes

Había altas expectativas por ver en acción por primera vez al Real Madrid de Xabi Alonso, el reemplazante de Carlo Ancelotti. Encima, con el comienzo en el Mundial de Clubes como contexto de sensaciones más que de obligaciones, debutando frente a Al-Hilal. Casi que esta zona de grupos, en la que acompañan Pachuca, de México, y Red Bull Salzburgo, de Austria, desde la óptica merengue (y de los medios españoles) tiene tono a amistosos de pretemporada más que a un certamen prestigioso, aunque el mano a mano desde octavos de final ya se tomaría de otra manera. Quizás justamente por eso, la crítica no fue desmedida ni determinante en el amanecer de un ciclo, pero sí muy gráfica en ciertas conclusiones y con nombres claramente apuntados.

Jude Bellingham fue uno de los más cuestionados por la prensa: "Totalmente desaparecido". Lynne Sladky - AP

Los árabes, en tiempos en los que abundan las excursiones millonarias de las grandes figuras que los jeques atraen desde el fútbol europeo, dieron la sorpresa y le sacaron un punto al gigante: un 1-1 que bien pudo ser triunfo agónico de la Casa Blanca por el penal que Facundo Tello cobró a instancias del VAR sobre la hora, pero Federico Valverde terminó desechándolo por encontrarse con los brazos bien estirados del especialista marroquí Yassine Bono.

BONO LE CORTA LAS ALAS AL PAJARITO 💥



¡Tremenda atajada al lanzamiento de Fede Valverde!@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/LkJpUc2so6 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 18, 2025

Por tanto, la actuación madridista ni siquiera pudo aportar el suspiro de sus aficionados por cumplir con la obligación de quedarse con los tres puntos. Y las sensaciones, entonces, se estancaron aún más en todo lo negativo. No por Alonso en sí, al que claramente entienden que recién afrontó su primer encuentro al mando, sino que la decepción descrita pasó por la imagen que exhibieron los futbolistas: pareciera que la cara no fue lavada, el nuevo comando no los activó y siguen en la sintonía colectiva que viene de no ganar los títulos principales de la temporada pasada.

Así las cosas, el diario Marca, en sus múltiples columnas, sentencia que se debe tener “paciencia”, ya que esto “no se arregla en cuatro días”: “Xabi tiene mucho trabajo por delante”, concluyeron en su título principal. Es que, al igual que los demás portales, la sensación pasó por el contagio general: “El Madrid siguió siendo el Madrid, por más que haya cambiado el entrenador”.

Incluso, poniendo el foco en dos protagonistas en particular: Jude Bellingham y Vinícius Júnior, que “estuvieron horribles” y “mostraron el mismo fútbol que en mayo, siendo poca cosa”. Al volante inglés lo observaron “desaparecido por completo”, mientras que al extremo brasileño, “impreciso, con muchos fallos y perdiendo el desequilibrio del uno contra uno”. “Hay equipos mucho mejores”, concluyó ese medio.

Ref Cam caught Vini Jr diving and the Brazilian is booked 🟨



Watch the @fifacwc | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAHIL pic.twitter.com/FWLSsYzCVV — DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025

El diario AS catalogó al empate como “tristón”. Pareció percibir, al igual que casi toda España, que en Miami se vio a “un Madrid tan decaído como el último de Ancelotti”. Sin explayarse demasiado en los minutos posteriores a la paridad, sostuvo las mismas críticas puntuales hacia los futbolistas mencionados, agregando que “en el primer intento por recuperar el nivel de Bellingham, el inglés terminó haciendo agua”. “Nueva era, mismos males”, cerró sus líneas.

En tanto, el catalán Mundo Deportivo repitió muchos de aquellos términos. “Discreto empate”, tituló. “No ha cambiado nada: sigue siendo el Madrid pastoso, lento y previsible. Cambió algo muy pequeño con Xabi Alonso: la presión de los delanteros en el comienzo del partido”, acompañó en sus impresiones, aunque todo derivó en una contundente reflexión final: “El equipo confirmó que no sabe jugar al fútbol, pero tampoco sabe jugar al soccer”, jugando en sus palabras con el nombre de este deporte en los Estados Unidos.

Kylian Mbappé no pudo siquiera salir del hotel a causa del estado febril que comenzó el lunes: lo reemplazó el joven Gonzalo García, que convirtió y fue elogiado por los portales españoles. MARCO BERTORELLO - AFP

¿Qué dijeron los protagonistas?

Thibaut Courtois se retiró con una sensación amarga y, ante los micrófonos, pareció mandar algunos mensajes: el arquero no suele tener pelos en la lengua cuando le toca aportar sus sentimientos cuando Real Madrid (o su seleccionado belga) no da la talla y tras el empate no fue la excepción.

“La primera parte hemos jugado demasiado lento, nos ha costado entrar en el partido: ellos han tenido más peligro. Hemos hecho un penalti algo tonto y te empatan... En la segunda parte hemos arreglado lo que teníamos que arreglar, fuimos más rápidos y ágiles, pero es una pena el penalti que fallamos. Esto nos tiene que servir”, analizó crudamente uno de los mejores guardametas del mundo.

Si bien le agregó un tono amigable, criticó -de alguna manera- la forma en la que Valverde pateó el penal que privó al equipo de llevarse el triunfo: “Fede patea fuerte, pero no mira a Bono, que se va antes a la esquina y lo para por eso. Es una pena, pero cabeza alta para Fede”.

Por otro lado, pareció apuntar a los extremos (Rodrygo y Vinícius): “Tenemos que buscar sumar pases, no siempre querer ir a atacar. A veces es mejor mantener la posesión e ir de un lado a otro. Ya habrá hueco para un uno contra uno. Si vas demasiado rápido, hay dos contra uno en tu contra”.

🗣️ ¡BONO SE LLEVÓ LA DE @PasoaPaso Y SE REFIRIÓ A SU SUEÑO DE JUGAR EN RIVER!: "ES ALGO QUE SIEMPRE ME ILUSIONÓ"



🎙️ El arquero de Al-Hilal, figura ante #RealMadrid, se llevó un regalo y profundizó en la chance de llegar al Millonario en el futuro.



🎙️ @matipelliccioni pic.twitter.com/oUV9QNGpqO — TyC Sports (@TyCSports) June 18, 2025

Por el lado de Al Hilal, fue el héroe de la tarde norteamericana el que se acercó a la prensa: “Siempre digo que los penales tienen un factor de intuición y suerte. Hoy tocó pararlo”, declaró con humildad Bono. Incluso, ante TyC Sports, volvió a referirse a su conocido amor por River y no le cerró la puerta a arribar algún día a Núñez.

“Siempre fue algo que me ilusionó. El fútbol depende mucho de los momentos, pero sinceramente siento que tengo familia allí. Si hubieran jugado en Miami, seguro la cancha hubiera estado llena. A ver si siguen ganando y van a una sede a la que los hinchas puedan ir tranquilamente”, cerró el marroquí, que supo destacarse en Qatar 2022.