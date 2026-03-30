Edin Dzeko, un experto en el Calcio, la amenaza para Italia en el repechaje del Mundial 2026 ante Bosnia

A sus 40 años, el incombustible Edin Dzeko tiene un sueño: llevar a Bosnia-Herzegovina a su segundo Mundial, pero para ello su país debe derribar este martes, en Zenica, a Italia, el país en el que marcó su carrera como futbolista.

El partido número 148 como internacional con los Dragones bosnios, la selección número 66 en el ranking de la FIFA, es posiblemente el más importante de una larga trayectoria con su combinado, que arrancó en junio de 2007. Y también puede ser el último, en caso de una eliminación de los balcánicos.

Dzeko y Lautaro Martínez, como compañeros en Inter de Milán ISABELLA BONOTTO - AFP

Después de haber marcado el trascendental tanto del empate sobre el final final de la semifinal del repechaje en Cardiff, el jueves pasado ante Gales (1-1 y luego se concretó triunfo bosnio 4-2 por penales), Dzeko puede encumbrarse como una leyenda de su país si conduce a Bosnia al Mundial de 2026, doce años después del debut nacional en Brasil 2014 y dejar fuera a la histórica Italia, que también lleva doce años sin jugar el máximo torneo del fútbol.

“Para mí, ninguno de los dos equipos puede considerarse favorito en esta final (de uno de los repechajes europeos). Podemos conseguir el boleto”, confió Dzeko, según apuntó la agencia AFP. “Sería algo muy grande no solo para mí, también para la nueva generación que está emergiendo en nuestro equipo”, se ilusionó.

El triunfo bosnio ante Gales

Dzeko tiene una ventaja clara: conoce bien a sus adversarios. Gran parte de su carrera la construyó en clubes italianos e, incluso, compartió el vestuario con varios de los jugadores importantes de la actual selección azzurra: con Gianluca Mancini y Riccardo Calafiori, por ejemplo, cuando jugó en Roma entre 2015 y 2021; con Federico Dimarco, Nicolo Barella y Alessandro Bastoni cuando lo hizo en Inter de Milán (2021-2023); y con Moise Kean en su etapa en la Fiorentina (2025). Esa última experiencia en la Serie A solo duró unos meses, antes de pasar en enero al Schalke 04, de la segunda división alemana, pero la huella de Dzeko en Italia es innegable.

En Roma se casó con Amra y sus cuatro hijos nacieron entre la capital italiana y Milán. Su esposa todavía vive en Florencia con sus hijos, mientras Dzeko juega en el club de Gelsenkirchen (Alemania) y hace viajes frecuentes a la Toscana para estar con su familia. Dzeko habla perfectamente italiano y está representado por una agencia de ese país, World Soccer Agency, la misma que le maneja los contratos a Kean y Calafiori.

Dzeko también actuó en Manchester City: aquí, festejando un gol con Sergio Agüero AFP

Miralem Pjanic, excompañero de Dzeko en la selección bosnia y, también, con pasado en Italia (actuó en Roma entre 2011 y 2016, en Juventus entre 2016 y 2020), no dudó ni por un segundo de su capacidad para marcar la diferencia a pesar de su edad y de los 120 minutos que jugó el jueves en Gales. “Es nuestro punto de referencia definitivo, el que desbloquea las situaciones, incluso las más difíciles”, declaró Pjanic al principal diario deportivo italiano, La Gazzetta dello Sport. “Todavía puede marcar la diferencia él solo por su inteligencia como futbolista, sin importar su edad”, añadió.

Las estadísticas refuerzan su tesis: con su gol ante Gales, el sexto en esta fase clasificatoria al Mundial 2026, Dzeko encadenó el vigésimo año marcando al menos un tanto para su equipo nacional. Ahora acumula 31 goles en fases de clasificación para el Mundial. En Europa, solo el portugués Cristiano Ronaldo (41 goles en 52 partidos) y el polaco Robert Lewandowski (35 goles en 45 partidos) presentan mejores números.

En 2021, un festejo grupal de Inter, con Dzeko, Lautaro Martínez y el chileno Arturo Vidal MARCO BERTORELLO - AFP

Si Bosnia logra la hazaña... la fiesta será total en su país. “La última vez que nos clasificamos, las celebraciones duraron días y fue espectacular, será igual esta vez”, se ilusionó Dzeko, apodado “El cisne de Sarajevo”. Hay versiones que indican que podría retirarse durante el verano europeo: está claro que jugar la Copa del Mundo 2026 con su país sería un cierre cinematográfico.

El contacto y las disculpas de Dimarco

El choque Bosnia Herzegovina vs. Italia llega con una temperatura ambiental en alza y las susceptibilidades a flor de piel. Hay pocas situaciones más irritantes para un competidor que sentirse menospreciado por el rival. Esa sensación se apoderó de los bosnios cuando vieron las imágenes de unos pocos futbolistas italianos festejando el triunfo ante Gales. Algunos futbolistas de Italia, entre ellos Federico Dimarco, Pio Espósito y Guglielmo Vicario, siguieron la definición por penales y no ocultaron la satisfacción cuando Kerim Alajbegovic convirtió el remate del 4-2. El gesto de Dimarco fue elocuente. Hubo rápidas reacciones.

El video que molestó a los bosnios

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026

Ante el revuelo, Dimarco dio una conferencia de prensa que no estaba prevista para ofrecer su descargo: “Estoy aquí porque me vi envuelto en un incidente. Quiero aclarar que mi celebración fue una reacción instintiva. Simplemente estaba viendo los penales con algunos compañeros. Nunca quise faltar al respeto a Bosnia ni a los bosnios, ni lo he hecho jamás con otros clubes o selecciones nacionales".

En 2023, en Inter, Dzeko (en el centro), festejando un gol junto con Federico Dimarco (a la izquierda) y Matteo Darmian Hussein Malla - AP

Dzeko contó que tuvo contacto con Dimarco: “No sé por qué Italia prefería no jugar en Gales, nosotros fuimos allí sin miedo y ganamos. Italia es una selección increíble, que ha ganado cuatro Mundiales. Si tiene miedo de jugar en Gales, algo no funciona. Después de no clasificarse para los dos últimos Mundiales, ahora se juegan mucho. Dimarco me escribió que no quería ofender a nadie, le respondí que para mí no hay ningún problema”.