Edinson Cavani: el mensaje del N° 9 que Juan Román Riquelme quería para Boca tras renovar el contrato con el Manchester United

El 30 de abril pasado, LA NACION publicó las razones por las que Edinson Cavani había decidido, ese día, que no jugaría (por ahora) en Boca y que renovaría su contrato con el Manchester United hasta el 2022. Este lunes, diez días después, el delantero uruguayo confirmó la noticia luego de que el club inglés hiciera pública la firma de la renovación del vínculo por una temporada más. Fue la jornada en la que, primero que nada, en Inglaterra y Uruguay daban por quebrado el sueño de Juan Román Riquelme de contar con su centrodelantero ideal para ganar la Copa Libertadores.

¿Qué dijo Cavani este lunes, tras renovar el contrato con Manchester United? Primero que nada, le dio un mérito al director técnico, Ole Gunnar Solskjaer: “El entrenador ya había sido un factor importante antes de llegar a Manchester. Fue cuando me expresó su confianza, lo que sentía y lo que pensaba de mí”, comentó el N° 9 y agregó: “Y eso con el correr del tiempo lo fui confirmando, me lo fue demostrando. No sólo la confianza en el día a día y en los partidos, también a la hora de expresarla en los medios”, sostuvo en declaraciones al sitio oficial del club.

Sus compañeros con los que llegó a la final de la Europa League también tuvieron que ver para que Cavani siga en el United: “Cuando uno recibe el cariño, no sólo de la gente sino también de tus compañeros y el cuerpo técnico, uno tiene más ganas de seguir, más ganas de dar más del cien por ciento. Hubo mucha incidencia de mis compañeros, que me decían: ‘Ey, no te puedes ir; ey, no nos puedes dejar. Nosotros te queremos’. Y ves que eso es verdad, lo sentís. Te motivan a seguir un poco más, a querer seguir y dar más por este equipo”.

El sueño de Riquelme para tenerlo en Boca era real, a tal punto que le había dejado libres las camisetas N° 7 y N° 9 de la lista de la Copa Libertadores para que el uruguayo elija su mejor opción. “Cavani nos iba a dar una respuesta en mayo, sabíamos que no podíamos competir a nivel económico ni deportivo si es que él empezaba a tener protagonismo. Lo que mantenía la ilusión era la decisión de Cavani de volver a jugar en Sudamérica por un tema familiar”, afirmaban desde el Consejo de Fútbol. Y la respuesta finalmente llegó hace unos diez días, cuando Cavani resolvió renovar con Manchester United.

Edinson Cavani del Manchester United posa después de firmar una extensión de contrato en Aon Training Complex el 10 de mayo de 2021 en Manchester, Inglaterra. GETTY - Manchester United

Y hasta Luis Cavani, padre del delantero uruguayo del Manchester United, había impulsado el sueño de Boca cuando el 10 de marzo pasado dijo: “Si tuviese que decir un porcentaje, te diría 60%. Él ya viene pensando hace más de dos años que quiere estar más cerca de la familia, esa es la razón por la cual creo firmemente que Edi va a terminar jugando en un equipo acá de Sudamérica, cerca de Uruguay”. Fueron declaraciones de Luis Cavani a TyC Sports.

La realidad de Cavani se modificó en el último mes. Paso de no ser tenido en cuenta por el entrenador Ole Gunnar Solskjaer ni como tercer suplente ante la ausencia de los centrodelanteros titulares a ser la principal referencia de ataque de Manchester United en la búsqueda del título en la Europa League. Jugará la final ante Villarreal, de España, el 26 de mayo, en Polonia.

Edinson Cavani del Manchester United celebra tras anotar el tercer gol de su equipo durante el partido de la Premier League entre el Aston Villa y el Manchester United en Villa Park el 9 de mayo de 2021 en Birmingham, Inglaterra. GETTY - Getty Images Europe

El entrenador inglés sabía que no podía seducirlo sólo desde lo económico o desde la elegancia de la Premier League o la alta competencia que le asegura Europa, sino que además tenía que llegarle al corazón. Por eso dijo: “Cavani sabe lo que quiero. Sabe que me encantaría tenerlo aquí la próxima temporada. Le prometí que Old Trafford es un lugar diferente con los fanáticos. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Ojalá lo veamos en el Manchester United un año más”, había dicho Solskjaer en una entrevista con BBC Sports luego de la goleada de Manchester United ante la Roma 6-2, por la primera de las semifinales de la Europa League.

A los 34 años, ídolo de Uruguay, volvió a ser un imprescindible, como en los viejos tiempos -en realidad, no tan lejanos- de PSG. Lo quiso Boca, pero lo seguirá disfrutando Manchester United.

