Eduardo Coudet le cambió la cara a River y ahora tendrá que revalidarlo en la Copa Sudamericana

“River es un monstruo. Si no vamos de la mano y reseteamos, se va a poner cuesta arriba”. Hace un mes y cuatro días, Eduardo Coudet asumió como entrenador millonario con el enorme desafío de recomponer futbolística y anímicamente a un equipo aturdido, confundido, golpeado. La salida de Marcelo Gallardo fue un cimbronazo que dejó una tensa relación entre los hinchas y el plantel en el inicio de un año en el que las exigencias y responsabilidades están a máxima potencia. Y el primer desafío fue superado: logró 12 puntos sobre 12 posibles en el torneo Apertura para recomponerse en las posiciones y renovar energías y expectativas. Ahora comenzará el periplo en la Copa Sudamericana antes de los clásicos contra Racing y Boca para refrendar lo hecho. La vara empieza a subir.

Blooming en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, este miércoles desde las 21.30 será el primer desafío continental. Con 24 jugadores, la vuelta de Gonzalo Montiel, las ausencias por sanción de Marcos Acuña y Maxi Salas y la primera citación de Tobías Ramírez, el técnico Coudet tendrá que definir si la rotación será mínima, parcial o total. Porque el debut copero llega en la previa de una semana que será determinante: el próximo domingo jugará el clásico en Avellaneda, luego recibirá a Carabobo el miércoles 15 y tendrá el esperado superclásico del domingo 19 en el Monumental. Serán sus primeros grandes movimientos dentro de un equipo que viene repitiendo un lineamiento desde la alineación y la metodología de juego, que hoy quizá es el cambio más notorio dentro del campo: su River es más pragmático, más directo y más físico.

Chacho remarca en cada práctica la intención de ser un equipo corto, rápido, que corra constantemente y recupere rápido la posesión. A excepción de las tareas en el gimnasio, los ejercicios en el campo siempre tienen a la pelota como protagonista. Y el DT vive los entrenamientos como se lo ve en los partidos: intenso, vehemente, con tintes de esa locura que ya tenía como jugador. “Tengo carácter y no soy tan simpático todo el tiempo. No vine a un cumpleaños, pero hay que descontracturar un poco”, había declarado en su presentación. Ese carácter se traslada en exigencia, pero su personalidad le permite también ser muy cercano a los futbolistas, con charlas individuales y colectivas y algunas salidas que hacen reír y levantan el ánimo en River Camp.

Las charlas individuales y colectivas son un sello en la gestión de Eduardo Coudet en River @RiverPlate

La agresividad ofensiva se impulsa desde el orden colectivo. Y el espíritu y la exigencia de los entrenamientos se tienen que trasladar a los partidos. Ese fue un foco crucial a lo largo de este mes de trabajo del Chacho. Por eso también aprovechó el receso por la fecha FIFA para realizar una mini concentración durante tres días con tareas doble turno en Cardales y ni siquiera la intensa lluvia de estos días en Buenos Aires frenó el fútbol en el predio. Sumado a eso, también dispuso regresar al finalizar el partido en Bolivia, pero la delegación dormirá en un hotel en Ezeiza para entrenar al mediodía en River Camp y no perder un día de trabajo.

A lo largo de todo este tiempo, el nuevo CT buscó adaptar física y futbolísticamente a los jugadores a las nuevas metodologías de trabajo, priorizando la presión alta, la intención de sostener ese bloque corto y compacto, la automatización de movimientos para ser amplio al atacar y los esquemas 4-1-3-2, 4-2-3-1 y hasta 4-3-3 por momentos como alternativas. De los cuatro encuentros, el único en el que no pudo demostrarlo fue ante Estudiantes en Río Cuarto con una mala actuación. Pero aquella tarde fue efectivo y demostró que si tiene que luchar, pelear y defender, lo hará. La adaptación a cada momento de partido es una ley para el DT. No hay un solo manual.

Levantar la confianza y el ánimo de los futbolistas fue otro punto clave para la mejoría general. “Tengo mucha confianza en este plantel y por eso estoy acá. Tenemos un gran plantel. El fútbol son momentos. Necesitamos recuperarnos. Necesitamos la ayuda del hincha, resetear de cero y todos juntos”, había dicho Coudet en su primera conferencia. Y la primera misión se cumplió: revitalizar a los delanteros. Sebastián Driussi levantó ampliamente su nivel y marcó dos goles; Facundo Colidio pasó de silbado a aplaudido en el Monumental tras cortar su larga racha de 26 juegos sin convertir -no lo hacía desde julio-; y Maxi Salas, aún sin tantos minutos, también anotó después de 19 partidos en Río Cuarto. Sumado a eso, le dio oportunidades tanto a Ian Subiabre como a Joaquín Freitas, volvió a subir a primera a Juan Cruz Meza y también hizo debutar a Lautaro Pereyra, en la búsqueda de seguir nutriéndose de las divisiones inferiores.

Facundo Colidio cortó frente a Belgrano una sequía goleadora Manuel Cortina

Con un prolijo y seguro Santiago Beltrán en el arco acumulando tres vallas invictas consecutivas, y una positiva efectividad en ataque -nueve goles en cuatro juegos-, River se recompuso en el plano local y está segundo en su zona y en la tabla anual, detrás de Independiente Rivadavia con tres puntos de diferencia. Ahora será el turno de revalidar este crecimiento en el plano internacional y en los clásicos locales que se avecinan. El primer paso está dado.