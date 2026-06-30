EEUU vs. Bosnia and Herzegovina por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre EEUU y Bosnia and Herzegovina correspondiente al Mundial 2026 se disputará este miércoles 1 de julio a las 21.00 h en el San Francisco Bay Area Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

El presente de los equipos

El conjunto local llega a este compromiso con el objetivo de recuperarse tras haber caído 3-2 ante Turquía en su presentación anterior. Por el lado de la visita, Bosnia and Herzegovina afronta este duelo con el ánimo en alza luego de haber logrado una victoria por 3-1 frente a Qatar en su último encuentro disputado.

Estadísticas y antecedentes

Ambos seleccionados llegan con resultados dispares en su última actuación, lo que marca una diferencia en la confianza de cada plantel de cara a este enfrentamiento. Mientras que EEUU busca ajustar su sistema defensivo para sumar sus primeros puntos tras la derrota reciente, el combinado europeo intentará aprovechar el envión anímico que significó su triunfo frente al elenco asiático para consolidar su juego en esta etapa del torneo.

Lo que está en juego

El resultado es de suma importancia para ambos equipos en el marco de la cuarta jornada del certamen. Para EEUU, este partido resulta fundamental para reencontrarse con el triunfo y sumar unidades que le permitan escalar posiciones en el grupo, mientras que Bosnia and Herzegovina buscará confirmar su buen momento y seguir escalando en la tabla de posiciones para mantener sus aspiraciones intactas en la competición.