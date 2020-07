Efecto pandemia: los 1700 jugadores que se quedaron sin club por la inactividad

San Martín de Tucumán era el mejor equipo de la Primera Nacional hasta que el coronavirus paró la pelota. El club se siente perjudicado por la decisión de la AFA de definir los ascensos en la cancha Crédito: Club San Martín de Tucumán

1 de julio de 2020

Pasó el 30 de junio y el fútbol argentino tiene cerca de 1700 jugadores menos bajo contrato . La cuarentena a raíz de la pandemia de coronavirus y la incertidumbre acerca de cuándo y cómo se reanudará la actividad oficial hicieron que la mayoría de los clubes se achicara. Para emparejar las cuentas, muchas instituciones dejaron en libertad de acción a futbolistas profesionales : son 212 los convenios que concluyeron en la primera categoría masculina (experimenta una transición de la Superliga a la Liga Profesional), 189 en el fútbol femenino, y alrededor de 1300 en la Primera Nacional, la B metropolitana, el torneo Federal A y la primera C.

Se dieron casos inusitados, como el de San Miguel , club de la B, que a media tarde de ayer comunicó que había dejado libres a todos los jugadores de su plantel profesional . Como el resto de las categorías de ascenso, la B no sabe cómo ni cuándo llevará adelante la etapa final de su temporada 2019/2020 para definir los ascensos, que en su caso son hacia el escalón superior de la pirámide: la Primera Nacional. Tiene al campeón del Torneo Apertura, Almirante Brown, y a un equipo, Tristán Suárez, que lideraba la tabla de posiciones del Clausura cuando la pelota se paró por la Covid-19. Es el comité ejecutivo de la AFA el que decidirá cómo se resolverán los certámenes de ascenso.

San Miguel, como la mayoría de los equipos, no estaba clasificado para un reducido. Y lo más probable es que, si la curva de contagios no cede en el corto plazo, el club de Los Polvorines ya no salga a la cancha para jugar un partido oficial en lo que resta del año . Los Andes, en la misma categoría, no prorrogó 14 contratos de su plantel. All Boys, de la Primera Nacional, se desprendió de 13 futbolistas. Algo parecido hizo Mitre, de Santiago del Estero, que también milita en la segunda categoría: dejó en libertad de acción a 18 jugadores, muchos de ellos habituales titulares durante la última campaña, como el arquero Luis Ojeda y el mediocampista central Guillermo Farré, ex integrante de Belgrano, de Córdoba.

Algo parecido le pasa a San Martín, de Tucumán, protagonista de la Primera Nacional , aunque por otros motivos: el club le reclama a la AFA el ascenso a la máxima categoría, en los escritorios. Hizo un reclamo en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ubicado en Lausana, por el que tuvo que pagar 44.000 francos suizos (3.120.000 pesos, una cifra superior a lo que recibe por mes por derechos de televisión).

Mientras tanto, y debido a que su principal sustento es la venta de entradas (convoca a más de 30.000 hinchas por partido), el club se desprendió de 20 futbolistas profesionales . Cuando la actividad se detuvo, el Santo era el líder de su zona, y el equipo que más puntos tenía entre los 32 que participan en la Primera Nacional. Si la AFA decide que juegue una final con Atlanta (el primero del otro grupo), como lo estipula el reglamento, o lo hace afrontar un torneo reducido para definir los dos equipos que subirán a la Liga Profesional, San Martín lo hará con un plantel completamente distinto al que tenía antes de que se determinara la cuarentena.

Según fuentes que están al tanto de los contratos, la pandemia "aceleró las salidas de futbolistas". En años anteriores muchos clubes decidían en junio dar por finalizados algunos contratos, pero la tendencia se agravó por la falta de certezas deportivas y el contexto económico del fútbol profesional: sin ingresos genuinos ni ecuentros oficiales, la manutención de los planteles se dificulta mes tras mes. "En su mayoría, los clubes están achicándose", razonó una de las fuentes consultadas. "Previendo este escenario, la AFA acordó con Agremiados el pago del seguro de desempleo a todos aquellos futbolistas, hombres y mujeres, que se queden sin contrato ", agregó. Los dirigentes saben que la situación comenzará a reactivarse sólo cuando fechas de regreso a los entrenamientos y a los partidos.