Egipto vs. Irán, EN VIVO por el Mundial 2026: el minuto a minuto del partido
En el Lumen Field, de Seattle, definen el parejo grupo G, con la necesidad de sumar por la persecución de Bélgica
Comenzó el partido
Tras el minuto de silencio por los fallecidos en Venezuela a causa de los terremotos, el encuentro entre Egipto e Irán ya está en marcha en Seattle, por la definición del grupo G del Mundial 2026. El combinado africano, más tranquilo por saberse en la situiente instancia, querrá salir victorioso para terminar primera y sin depender del resultado entre Bélgica y Nueva Zelanda; los iraníes, con mayor obligación de los tres puntos para no hacer cuentas o directamente quedar eliminado.
Egipto y una buena noticia antes de jugar
La eliminación de Uruguay, que cosechó apenas dos puntos en su grupo H, le da a los árabes la tranquilidad de que, de no conseguir sumar esta noche, igualmente será parte de la instancia de eliminación por primera vez en su historia. Sólo resta saber desde qué puesto a partir del resultado de esta madrugada y, en efecto, qué rival le tocará.
Ya están los 11 de Irán
El entrenador Amir Ghalenoei dispondrá de un 5-3-2 en busca de un triunfo que lo clasifique directamente a los dieciseisavos.
En ese sentido, formará con: Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati y Milad Mohammadi; Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani y Saeed Ezatolahi; Mohammad Mohebi y Mehdi Taremi.
Confirmado Egipto
Hossam Hassan, entrenador de los africanos, confirmó la alineación con la que buscará sostenerse en el primer puesto.
Los 11 de Egipto: Mostafa Oufa; Mohamed Hany, Mohamed Abd Elmonem, Rami Rabia y Ahmed Fatouh; Mahmoud Saber y Mohanad Lasheen; Mostafa Ziko, Mohamed Salah y Emam Ashour; Mahmoud Trézéguet.
Pharaohs’ Starting XI vs Iran 🇪🇬⚽#egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/uNdZJ1A3dm— Egypt National Team (@EgyptNT_EN) June 27, 2026
El estadio
El Lumen Field de Seattle, Washington, tiene una arquitectura única. La inclinación de sus tribunas logran atrapar y amplificar el sonido del ambiente, lo que le valió ser nombrado Récord Guinness como el estadio al aire libre más ruidoso del mundo. Incluso provocó “microsismos” ante tanta euforia, especialmente en jornadas de National Football League (NFL). Construido en 2002, alberga entre 68 y 72 mil espectadores.
Quién es el árbitro
El encargado de impartir justicia es el polaco Szymon Marciniak, reconocido en la Argentina por dirigir nada menos que la última final del Mundial que conquistó en Qatar 2022 frente a Francia. Además, estuvo a cargo del debut del seleccionado de Lionel Scaloni en la presente edición, ante Argelia. Inicialmente ciclista, hoy en día es considerado como uno de los mejores árbitros del mundo.
Qué necesita cada uno
En un grupo en el que Bélgica aparecía como clara favorita, el desarrollo planteó todo lo contrario. Los europeos, hasta el inicio del encuentro en simultáneo que lo enfrentará a Nueva Zelanda, se ubican como uno de los peores terceros, mientras que Egipto e Irán están por encima. Sin embargo, la igualdad podría beneficiar a uno solo: los Faraones lideran con cuatro unidades, por lo que los clasificará a los dieciseisavos como primera o segunda; los asiáticos, con apenas dos puntos, necesitarían un resultado igual entre belgas y oceánicos para clasificar. También, ganarle a su rival de esta noche o, en el peor escenario, esperar su suerte como una de las terceras más flojas.
Hora, TV y cómo ver Egipto vs. Irán
El cotejo entre los seleccionados de Medio Oriente podrá verse EN VIVO por TyC Sports, Paramount+, DSports y Flow (Canal 110) desde las 0, apenas iniciado el sábado.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura del minuto a minuto de LA NACION del cruce entre Egipto e Irán, que definirá la suerte de ambos en la parte final de la Copa del Mundo.
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