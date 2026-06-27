Egipto vs. Irán, EN VIVO por el Mundial 2026: el minuto a minuto del partido

El entrenador Amir Ghalenoei dispondrá de un 5-3-2 en busca de un triunfo que lo clasifique directamente a los dieciseisavos.

En ese sentido, formará con: Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati y Milad Mohammadi; Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani y Saeed Ezatolahi; Mohammad Mohebi y Mehdi Taremi.