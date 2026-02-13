Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach, por la Bundesliga 2025: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Juegan este sábado desde las las 11.30h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
Eintracht Frankfurt y Borussia Mönchengladbach se enfrentan este sábado desde las 11.30h en el estadio Deutsche Bank Park, por la fecha 22 de la Bundesliga 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Eintracht Frankfurt viene de empatar ante 1. FC Union Berlin por 1-1 mientras que Borussia Mönchengladbach llega de empatar ante Bayer 04 Leverkusen por 1-1. Eintracht Frankfurt suma 28 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Borussia Mönchengladbach tiene 22 puntos.
Todo lo que hay que saber
- Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach
- Hora: las 11.30h
- Partido correspondiente a la fecha 22 de la Bundesliga 2025
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Eintracht Frankfurt y Borussia Mönchengladbach en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la primera división del fútbol alemán en 2025
La Bundesliga, primera división del fútbol alemán, está integrada por 18 equipos: 15 que permanecieron de la temporada anterior, dos ascendidos desde la 2. Bundesliga y el ganador del repechaje.
El formato del torneo es de liga única: cada equipo enfrenta a los demás dos veces, una como local y otra como visitante, lo que da un total de 34 fechas. El calendario se define por sorteo antes del inicio. La tabla se organiza según los puntos obtenidos y al final de la temporada se determina el campeón, las clasificaciones a copas europeas y los descensos a la segunda categoría.
En cuanto al descenso, los dos últimos equipos de la tabla perderán la categoría, mientras que el ocupe el puesto 16 debe jugar un playoff por la permanencia contra el tercero de la 2. Bundesliga.
Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026
En la Bundesliga, los cuatro primeros equipos de la tabla se clasifican directamente para la Liga de Campeones de la UEFA. El campeón de la Copa de Alemania y el mejor club ubicado que no haya obtenido su lugar en la Champions acceden a la Europa League. Por su parte, el siguiente equipo mejor posicionado y sin cupo en torneos europeos obtiene el pase a la Conference League de la UEFA.
¿Hay excepciones en la asignación de plazas europeas? Sí. Este reparto puede modificarse según los resultados de la temporada. Si el ganador de la Copa de Alemania también termina entre los cuatro primeros de la liga, su plaza para la Europa League pasa al quinto clasificado, mientras que el séptimo obtiene el lugar en la Conference League. De esta forma, la Bundesliga ajusta las posiciones europeas para garantizar que todos los cupos sean ocupados.
