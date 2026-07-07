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La reflexión de Scaloni sobre el Mundial en general y cómo llega Argentina al partido contra Egipto: “Está siendo para todos complicado”

En diálogo con la prensa, el director técnico de la Selección analizó la llegada de los jugadores a octavos y opinó sobre el rendimiento de otras selecciones en esta instancia

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En la conferencia de prensa, previa al partido de Argentina vs. Egipto, sostuvo que es un Mundial diferente
En la conferencia de prensa, previa al partido de Argentina vs. Egipto, sostuvo que es un Mundial diferenteCHANDAN KHANNA - AFP

A tan solo horas para que la selección argentina se enfrente a Egipto, Lionel Scaloni, el director técnico del equipo argentino, brindó una conferencia de prensa y manifestó que es una Copa del Mundo que resulta complicada para muchos equipos: “Creo que este Mundial está siendo para todos complicado”.

En este contexto, sostuvo: “El otro día parecía que Francia seguía siendo un rival temible, lo sigue siendo, pero con Paraguay le costó. Ahora vimos España con Portugal, que creo que ganó bien, pero también le costó hasta el último minuto”.

“No hay selecciones que hayan mantenido lo que se venía haciendo antes del Mundial”, remarcó el entrenador en la conferencia de prensa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Scaloni analizó los partidos de octavos de final, en la conferencia de prensa previa al encuentro con Egipto
Scaloni analizó los partidos de octavos de final, en la conferencia de prensa previa al encuentro con EgiptoALEJANDRO PAGNI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

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