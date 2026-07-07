La reflexión de Scaloni sobre el Mundial en general y cómo llega Argentina al partido contra Egipto: “Está siendo para todos complicado”

A tan solo horas para que la selección argentina se enfrente a Egipto, Lionel Scaloni, el director técnico del equipo argentino, brindó una conferencia de prensa y manifestó que es una Copa del Mundo que resulta complicada para muchos equipos: “Creo que este Mundial está siendo para todos complicado”.

En este contexto, sostuvo: “El otro día parecía que Francia seguía siendo un rival temible, lo sigue siendo, pero con Paraguay le costó. Ahora vimos España con Portugal, que creo que ganó bien, pero también le costó hasta el último minuto”.

“No hay selecciones que hayan mantenido lo que se venía haciendo antes del Mundial”, remarcó el entrenador en la conferencia de prensa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Scaloni analizó los partidos de octavos de final, en la conferencia de prensa previa al encuentro con Egipto ALEJANDRO PAGNI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

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