El aplausómetro de la Bombonera antes de Boca vs. Rosario Central: silbidos para Rojo y el DT Gago, aplausos para Marchesin y Delgado

“Hoy vinimo’ a ver a Boca / que en la Copa nos falló / con la hinchada no se juega / la p… que los parió...”

“La camiseta de Boca / se tiene que transpirar / y si no, no se la pongan / váyanse, no roben más...”

“A ver, a ver los jugadores, si quieren oír / por la camiseta de Boca matar o morir…”.

Tres días después de la estrepitosa eliminación de Boca ante Alianza Lima de Perú, por la Fase 2 de la Copa Libertadores, la Bombonera volvió a sentar postura en el que podría ser el último partido de Fernando Gago como DT del equipo. Sin embargo, los cañones no solo apuntaron contra el entrenador, quien ya había sido reprobado en los anteriores partidos en casa, sino que el hincha también expresó su bronca contra los futbolistas.

El martes, la gente abucheó al equipo tras la caída por penales frente a Alianza Lima y pidió “que se vayan todos”, en un clara señal de protesta contra jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Además, cuando parte del plantel se retiraba del estadio, se oyeron insultos desde el playón de estacionamiento dirigidos, entre otros, a Edinson Cavani, quien marró una chance increíble en el séptimo minuto de descuento.

Esta vez, los reproches fueron generalizados. A excepción del juvenil Milton Delgado, el punto más alto de Boca en la revancha contra Alianza, el resto de los jugadores no se salvó de la reprimenda. Tampoco Fernando Gago, claro, el principal apuntado tras el fracaso en la Copa Libertadores. Si bien Pintita dijo fuerzas para continuar en el cargo, y de hecho fue respaldado por el Consejo de Fútbol para dirigir este viernes ante Rosario Central, lo cierto es que el hincha parece haberle soltado la mano al entrenador que lleva apenas 22 partidos en el banco. No estuvo Alan Velasco, quien erró el penal decisivo en la tanda de penales ante Alianza Lima. Venía arrastrando un problema en uno de los tobillos, pero ni siquiera fue tenido en cuenta por Gago para integrar el banco de suplentes, como Marcelo Saracchi.

Media hora antes del comienzo del partido, cuando la voz del estadio repasó la formación del Xeneize y el Canalla, la Bombonera otra vez se hizo escuchar. Y si bien hubo poco reclamos individuales, dejó en claro lo que piensa de Gago y sobre cada uno de los futbolistas. Cuando la hinchada cantó su repertorio, la barra ya estaba adentro, pero no estaban subidos a los paraavalanchas. Se subieron después de cantar.

Agustín Marchesin: el arquero que sugirió su propia salida en los minutos finales de la revancha contra Alianza, y que fue reemplazado por Leandro Brey para la tanda de penales, fue recibido con aplausos cuando salió a realizar la entrada y cuando la voz del estadio pronunció su nombre en la previa del encuentro.

No hubo entrada en calor de los demás jugadores en el campo de juego para preservar el campo de juego, por la lluvia. Rosario Central tampoco salió al césped del estadio. El hincha valoró más las brillantes intervenciones de Marchesin en la serie y pasó por alto su increíble decisión sobre el cierre del partido.

Leandro Brey y Agustín Marchesin, en la entrada en calor en la Bombonera LA NACION/Gonzalo M. Colini

Lucas Blondel: otro cálido recibimiento para el lateral que jugó los 90 minutos en la ida y no tuvo participación en la vuelta. El exTigre sufrió una severa lesión en 2024 y recién está volviendo al equipo.

Lautaro Di Lollo: aplausos cerrados para el juvenil que jugó de titular en Perú y fue de los más parejos de los últimos partidos. Un reconocimiento para el pibe y un tiro por elevación para Marcos Rojo, que quedó en el ojo de la tormenta tras perder la marca de Hernán Barcos en el gol de los peruanos.

Marcos Rojo: tenía todo para meterse de lleno en el corazón de los hinchas, pero sus recurrentes lesiones y sus errores en partidos puntuales lo convirtieron en uno de los más reprobados por los hinchas. Hubo aplausos de la popular y silbidos de la platea.

Una Bombonera repleta para recibir a Rosario Central tras la temprana eliminación por Copa Libertadores

Lautaro Blanco: Algunos aplausos y mucha indiferencia para el lateral que perdió el puesto desde la llegada de Gago e ingresó en el cierre del segundo partido con Alianza.

Ander Herrera: un gesto de aprobación para una estrella del fútbol europeo que vino a Boca cumplir un sueño y terminó viviendo una pesadilla, con una lesión muscular que lo dejó fuera de la ida y lo hizo llegar con lo justo a la revancha en la Bombonera.

Milton Delgado: ovación para el juvenil que volvió del Sudamericano Sub 20 y enseguida se ganó un lugar ante las bajas de Tomás Belmonte e Ignacio Miramón, quienes figuraban delante de él en los planes del entrenador. Figura en el último partido, se ganó un voto de confianza para lo que viene.

Así reaccióno la Bombonera a la entrada de los jugadores tras la eliminación por Copa Libertadores

Kevin Zenón: bajó mucho su nivel en relación al 2024 pero aún así fue de los pocos que intentó algo distinto en el desquite frente a Alianza. Intentó ejecutar el quinto penal, pero Velasco le ganó de mano. El hincha, igual, lo bancó.

Carlos Palacios: el chileno fue titular en los dos partidos y pudo hacer poco para evitar la eliminación. Mejor en la ida que en la vuelta, también recibió aplausos.

La reacción de La Bombonera cuando presentaron a Fernando Gago

Edinson Cavani: el blooper del final le restó muchísimo crédito con los hinchas. No hubo ovación. Tampoco el tradicional “uruguayo, uruguayo”. Aplausos tibios para un 9 que perdió el gol más importante de todos.

Milton Giménez: un tiempo en Lima, 12′ en casa, y un reconocimiento a su empuje de siempre. A la misma altura que Cavani, cuando el uruguayo solía duplicarlo en aplausos.

Fernando Gago: Silbatina en todo el estadio y algunos insultos antes de que la voz del estadio nombre rápidamente a los suplentes. Nunca hubo feeling. Y parece difícil que pueda revertirse la historia.

