Carlos Izquierdoz y Lisandro López en la práctica de Boca de este jueves; la pareja defensiva tiene más vallas invictas, 28, que goles recibidos, 22.

Franco Tossi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2021 • 07:00

Boca dice que va tranquilo a Brasil, tal como lo expresó Carlos Tevez tras el 0-0 de la ida semifinal en la Bombonera ante Santos. Disgustado porque no ganó, pero sereno por no haber recibido goles. El juego no dejó conforme a nadie; sin embargo, el resultado le sirvió a la zaga del equipo xeneize para extender una estadística que explica por qué sus integrantes son los preferidos de los entrenadores. También ellos sostienen la esperanza de obtener un buen resultado en Vila Belmiro para llegar a la final de la Copa Libertadores.

Se trata de la sociedad que conforman desde hace casi dos años Lisandro López y Carlos Izquierdoz. Claro que imponderables como lesiones y expulsiones, además del recambio al que tienen que resignarse los directores técnicos cuando hay más de una competencia, impidieron que ambos protagonizaran los 79 encuentros oficiales que afrontó Boca desde que ambos comparten el plantel.

"Licha" arribó en febrero de 2019, con Gustavo Alfaro recién asumido, y "Cali" ya vestía la camiseta auriazul desde hacía seis meses. No bien llegaron al club impusieron la jerarquía que habían ganado: el primero, con la experiencia acumulada en Europa (jugó en Getafe, Benfica, Inter y Genoa), y el segundo, con las etiquetas de campeón y referente en Lanús y figura en Santos Laguna, de México.

Con ellos en la cancha, Boca puede sentirse bastante seguro para la revancha contra el "Peixe". Han compartido el campo en 43 ocasiones (31 bajo la conducción de Alfaro y 12 bajo la de Miguel Ángel Russo) y son responsables importantes de una cifra elocuente: más vallas invictas, 28, que goles recibidos, 22. Este miércoles se dio otra ocasión de arco propio intacto, en un compromiso que requería que los brasileños no se fueran con la ventaja del gol como visitante.

López e Izquierdoz, en la primera línea del trote boquense en Ezeiza post 0-0 contra Santos; de los 43 partidos que afrontaron juntos, ganaron 22, empataron 13 y perdieron 8.

Ha de haber hinchas que menguaron la ilusión por no haber sacado Boca diferencia como local, pero la sensación se atenúa al ver que esta dupla tiene sobre sus espaldas muchos arcos en cero. Claro que también mucho tuvieron que ver las manos salvadoras de Esteban Andrada, pero hace un tiempo el arquero dejó de ser tan pilar del equipo, por la solidez que le aporta la defensa. Con López e Izquierdoz como titulares, el conjunto xeneize ganó 22 partidos, empató 13 y perdió 8.

De las pocas derrotas de Boca como visitante con ambos defensores como partícipes, surge un dato negativo: tres de esas caídas fueron por Copa Libertadores. Se trata del 3-0 contra Paranaense en la zona de grupos de 2019, el 2-0 a manos de River en la ida de la semifinal de ese mismo año, y el 1-0 frente a Racing en la ida de los serie de cuartos de final, hace unas pocas semanas.

Tanto para Alfaro como para Russo, López e Izquierdoz han conformado la zaga central ideal. Sin ser piezas de la selección argentina, ambos se impusieron a otros futbolistas que sí tenían su lugar en el equipo nacional de su país: el paraguayo Junior Alonso (hoy en Mineiro) y el peruano Carlos Zambrano siempre fueron ruedas de auxilio de ellos.

Carlos Zambrano, titular en el seleccionado peruano, suplente de Izquierdoz y López en Boca.

Para que funcionara tan bien la sociedad fue fundamental que Izquierdoz levantara mucho el rendimiento y, a diferencia de otros zagueros diestros, se amoldara a ser el central izquierdo. El hombre que este año cumplirá 33 fue apuntado en su momento por haber aparecido en las fotos de varios de los goles que marcó River en la inolvidable final de la Libertadores de 2018, incluido un tanto en contra en la Bombonera. No obstante, la ideología conservadora de Alfaro favoreció a Cali. Y luego, la estructura de Russo, más ofensiva, lo obligó a ser más sólido.

La serie con Santos está abierta tras el 0-0. En el estadio de Vila Belmiro será esencial que ambos jugadores mantengan su nivel para que Boca consiga volver a jugar la final tan deseada.

Conforme a los criterios de Más información