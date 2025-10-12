El blooper de Franco Armani en el gol de Sarmiento contra River en el Monumental

Bien dicen que el puesto más ingrato es el de arquero, en el que más expuestos quedan los errores. Eso fue lo que sucedió con Franco Armani en la jugada con la que Sarmiento se puso en ventaja ante River en el Monumental, a los 30 minutos del primer tiempo.

Primero, el exarquero de la selección nacional se arrojó con esfuerzo hacia su izquierda para intentar contener un remate de media distancia de Vigo, que si bien se desvió al rozar en un defensor, al mismo tiempo frenó en parte su velocidad.

Luego, dio un rebote peligrosamente largo, que dejó la pelota rodando en el área chica. Tardó en reaccionar, y demoró en levantarse para intentar cubrir su valla ante el rebote que capturó Iván Morales.

Por último, cuando finalmente se incorporó el arquero millonario, el delantero chileno pateó y el balón se coló entre las piernas del arquero, de caño, para desatar el festejo de Sarmiento.

NO PUDO ARMANI Y GOL DE SARMIENTO 🟢 El arquero de River dejó la pelota viva para que Iván Morales le defina DE CAÑO y ponga el 1 a 0



De todos modos, la jugada tuvo unos minutos de suspenso porque hubo un reclamo general del equipo local por una supuesta mano de Joel Godoy en el inicio de la jugada. “¡Fue mano!“, gritaba Marcelo Gallardo a un costado. En las repeticiones televisivas no se observó ninguna infracción en este sentido.

En tanto, desde el VAR trazaron líneas para determinar si el goleador había partido en posición adelantada a buscar el rebote. Sin embargo, la tecnología determinó que Paulo Díaz estaba habilitando y el gol fue validado.

River y Sarmiento juegan en el Monumental por la fecha 12 con urgencias diferentes. Mientras el Millonario precisa recuperar confianza (ganó apenas un partido de los últimos seis), el conjunto de Junín tiene la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona baja en la tabla de promedios, en su lucha por mantener la categoría.