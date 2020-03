El arquero Brice Maubleu ya empieza a sufrir el gol en contra en la liga francesa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de marzo de 2020 • 09:00

En cada jornada aparece una jugada insólita que acapara la atención. En esta oportunidad, en la Liga 2 de Francia, el arquero de Grenoble protagonizó el blooper del año: Brice Maubleu intentó salir jugando con la mano y... terminó por meter la pelota en su propio arco para que su equipo sufriera una derrota por 2-0.

El blooper del año. Un insólito gol en contra en la segunda división de Francia 00:49

Video

La acción se observó en el duelo entre Caen y Grenoble, cuando el equipo local ganaba 1-0. Maubleu buscó una salida sobre el lateral zurdo y, en lugar de sacar el balón hacia delante, la pelota se le resbaló y le salió el pase hacia atrás. Con los nervios, el aquero francés intentó atrapar la pelota, que se le había escapado, pero no tuvo esa fortuna y el juego se puso 2-0: "Hay noches oscuras y ésta es una de ellas. En el gol, quería jugar rápidamente para Jérôme Mombris, pero vi que no me estaba mirando, así que cambié de decisión y luego la pelota se me escapó de las manos".

Y continuó: "La posición del arquero está muy expuesta y se corren riesgos. Después volví al partido e hice varias atajadas que no se recuerdan. Tendré que trabajar duro para salir adelante, aunque seguro que me llegarán muchas bromas en redes sociales", comentó Maubleu.

El arquero de Grenoble, también recordó que el francés Mandanda, con el Marsella, en la temporada 2011-12 cometió un error similar en el partido que perdieron por 4-1 ante Valenciennes.

Aquel error de Mandanda en Marsella

El error de Mandanda en Marsella 01:13

Video