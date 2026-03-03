El brasileño Rodrygo sufrió una grave lesión y se pierde el Mundial

El golpe es durísimo para Real Madrid y también para la selección de Brasil: Rodrygo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará entre seis y ocho meses fuera de las canchas, una lesión que lo deja automáticamente al margen del Mundial 2026.

La noticia fue confirmada tras los estudios médicos realizados en la Ciudad Real Madrid, luego de que el delantero terminara con molestias el partido de ayer ante Getafe. La acción que encendió las alarmas ocurrió a los 21 minutos del complemento sobre la banda izquierda: en un duelo con Liso, su rodilla derecha quedó enganchada en el césped tras un movimiento brusco. Llamativamente, logró continuar en el campo y completar el encuentro, pero las sensaciones posteriores no fueron buenas. Y las pruebas posteriores ratificaron el peor diagnóstico posible.

Una rotura del cruzado anterior implica cirugía y un proceso largo de rehabilitación. En términos prácticos, Rodrygo se pierde lo que resta de la temporada y no llegará al Mundial 2026, que comenzará en exactos 100 días en Estados Unidos, México y Canadá.

La lesión del brasileño Rodrygo en Real Madrid-Getafe

La lesión no solo afecta a Real Madrid, sino también al seleccionado brasileño, en donde el atacante era uno de los nombres fijos en la planificación. Ante este escenario, el DT Carlo Ancelotti, que cuenta con una amplia base de futbolistas ofensivos, deberá reconfigurar su esquema sin uno de sus hombres más utilizados.

En los últimos días había dejado una frase que ahora cobra otro sentido: “No quiero tener estrellas del fútbol, necesito un grupo que esté dispuesto a ganar”. Más allá de esa postura colectiva, la ausencia de Rodrygo obliga a repensar variantes.

Opciones no faltan en el ataque verdeamarelo: Vinícius Júnior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e incluso Neymar aparecen como alternativas naturales. Pero Rodrygo aportaba desequilibrio, movilidad por todo el frente ofensivo y una conexión directa con el propio Ancelotti, quien lo potenció durante su ciclo en Madrid.

Rodrygo era una pieza clave en la estructura del Brasil de Ancelotti PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Para Real Madrid, el impacto también es profundo. En plena recta decisiva de la temporada, el equipo pierde a uno de sus referentes ofensivos en un momento crítico, con varias bajas acumuladas en el plantel. La planificación deportiva deberá ajustarse sobre la marcha, redistribuyendo responsabilidades y minutos.

A nivel personal, el golpe llega en una etapa de madurez para el brasileño, consolidado como pieza clave tanto en LaLiga como en competiciones europeas. Ahora, el foco estará puesto en la intervención quirúrgica y en una rehabilitación que marcará su calendario durante casi todo 2026.

En tanto Brasil, que soñaba con recuperar el trono mundial, deberá intentarlo sin uno de sus talentos más determinantes. Y Rodrygo, que apuntaba a ser protagonista en su mejor momento futbolístico, tendrá que cambiar el césped por el quirófano y empezar una carrera contrarreloj cuyo primer objetivo ya no será un título, sino volver a competir.