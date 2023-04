El caso Christophe Galtier: nuevas acusaciones contra el entrenador de PSG por supuesta discriminación durante su etapa como DT de Niza

escuchar

Más allá de las defensas y de que el entorno del protagonista negara las acusaciones sobre racismo y discriminación, los señalamientos sobre Christophe Galtier se multiplican. Incluso, en las últimas horas se conocieron nuevos detalles de la etapa en que el actual entrenador de PSG dirigía a Niza, el lapso en el que se centra el problema. Este jueves, el diario Nice-Matin ofreció más detalles de una reunión entre el DT y Julien Fournier, ex director de fútbol de Niza, en la que el DT habría cuestionado la contratación de futbolistas musulmanes.

El diario de referencia en Niza se encargó de darle más profundidad al ‘Caso Galtier’. Uno de los puntos centrales es la relación del entrenador con Fournier, que aseguran que se rompió a pesar de que Niza terminó en 2021 la primera etapa de la Ligue 1 como segundo clasificado. Aseguran que Galtier le recriminaba los movimientos de Fournier en el mercado de traspasos, y que no dudó en ir a ver a los propietarios del club para que Fournier fuese despedido. Eso sucedió y en el medio francés escribieron que “el dirigente se guardó la venganza en el bolsillo filtrando el correo a INEOS (grupo empresario que maneja el club) con el que estalló el escándalo meses después”.

Nice-Matin además contó que Galtier, según fuentes internas de Niza, estaba en contra de contratar a jugadores musulmanes. Cuestionó, por ejemplo, el desembarco de Pablo Rosario, pedido por Fournier, por ser musulmán. Durante el Ramadán, además, supuestamente el entrenador de PSG los habría “obligado” a los jugadores musulmanes a romper el ayuno para jugar, generando mucho malestar en el vestuario, lo que provocó la reacción de Todibo, Gouiri o Boudaoui. “Si no comes, no juegas”, cuenta el diario que decía Galtier a los musulmanes durante el Ramadán .

Ante semejante revuelo, Niza emitió un comunicado en el que aseguró que “no iba a pronunciarse más al respecto y que los hechos se trataron con seriedad en su día”. Además, circularon versiones de que Galtier se había reído de las apariencias físicas y de la enorme barba de Didier Digar, ya que lo hacía parecer a alguien que practica la religión musulmana. Digar es hoy el entrenador Niza.

El medio Nice-Matin, contó que Christophe Galtier habría "obligado" a romper el ayudo de los jugadores musulmanes Christophe Ena - AP

Galtier, por intermedio de su abogado, se pronunció públicamente en un comunicado que envió a la agencia de noticias AFP: afirmó que “la verdad se esclarecerá” y anunció “procedimientos legales” por venir, Mientras tanto, PSG negó que la continuidad del entrenador esté en duda e incluso, desmintió las versiones de medios franceses que aseguraban que se iba a iniciar una investigación interna por el caso. Según el diario AS, de España. Galtier recibió protección y seguridad por parte del club después de haber sufrido más de cinco mil amenazas de muerte. Además, en un informe de Le Parisien, se afirma Galtier dispone de pruebas fehacientes y escritas que contradicen la versión inicial de Julien Fournier.

El medio Nice-Matin, se puso en contacto con Fournier, que negó haber filtrado el mail de la discordia: “Actualmente estoy en Brasil, lejos de esta polémica a la que estoy asociado involuntariamente. De ninguna manera soy responsable de la difusión de información interna de Niza. A pesar de todas nuestras diferencias con Christophe Galtier no disparé en contra de él y, sobre todo, tengo demasiado respeto por OGC Niza, un club del que he defendido con orgullo los colores durante más de diez años y la gente del lugar, que en estos momentos se prepara para uno de los encuentros más importantes de su historia en la Copa de Europa. El momento de estas revelaciones me repugna tanto como su contenido”. Este jueves, Niza visita a Basilea, en la ida de cuartos de final de la Conference League.

El correo del escándalo

De acuerdo con un informe del periodista Romain Molina y del programa After-Foot, de RMC Sport, Julien Fournier acusó a Galtier mediante un correo electrónico de agosto de 2021. Esta historia comenzó a ver la luz en septiembre último, cuando Fournier, en una entrevista, habló acerca de la salida turbulenta del entrenador de Niza: “ Si explico las verdaderas razones por las que nos peleamos, porque ésa es realmente la palabra, Christophe Galtier no volverá a entrar en un vestuario, ni en Francia ni en Europa “.

En un correo electrónico enviado al final de la temporada pasada a la gerencia de Ineos, y más precisamente a Dave Brailsford, el asesor del propietario de OGC Niza, Fournier, en ese correo relató una escena que según él data del 9 de agosto de 2021, es decir, al comienzo de la temporada: “Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo ‘puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho’ (el hijo de Galtier es agente de jugadores y también había hablado con Fournier para comentarle las palabras del técnico): Una vez que su agente/hijo se fue, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era cierta. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad existente en la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes dentro del equipo ”.

Christophe Galtier no logra salir de la controversia, aunque el medio francés L'Parisiene asegura que el DT tiene pruebas para probar que todos los dichos no son ciertos Twitter PSG

En ese correo que envió Fournier además se detalla otro fragmento de la charla con Galtier, en la que el entrenador había dicho: “Fui a un restaurante y todo el mundo se me vino encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros. Julien, debes darte cuenta en qué ciudad estamos, estamos en la ciudad de Jacques Médecin (el ex alcalde de Niza), y nuestro equipo no se corresponde a lo que la gente quiere”.

Según el periodista Romain Molina y el programa ‘After-Foot’, lo más grave de todo el correo electrónico estaría al final. Y es que Fournier habla de una reunión con John Valovic-Galtier, hijo adoptivo de Galtier, en la que afirmaba que la situación de su padre era “insostenible” por el plantel que tenía: “Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me explicara lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: ‘Construiste un equipo de escoria’ ”. Y continuaba: “Le pedí que fuera más preciso y añadió: ‘ Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde... ’ Le dije al Sr. John Valovic-Galtier que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente”.

