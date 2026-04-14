Liverpool vs. PSG por la Champions League, en vivo

El equipo de Arne Slot sale con una formación más ofensiva que en la ida, con Alexander Isak desde el arranque. El argentino número 10, Alexis Mac Allister, vuelve a ser titular.

El 11 de Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk (c), Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Alexander Isak y Hugo Ekitiké.

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