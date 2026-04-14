Liverpool vs. PSG por la Champions League, en vivo
La vuelta de los cuartos de final tiene al equipo de París con ventaja de dos goles conseguidos en la ida
Salah espera en el banco
Mohamed Salah vuelve a ser suplente en Liverpool en un partido decisivo ante PSG. El egipcio, que tampoco sumó minutos en la ida, podría disputar uno de sus últimos encuentros de Champions League con el club, no integra la formación inicial pese a la desventaja en la serie.
Formaciones confirmadas
El equipo de Arne Slot sale con una formación más ofensiva que en la ida, con Alexander Isak desde el arranque. El argentino número 10, Alexis Mac Allister, vuelve a ser titular.
El 11 de Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk (c), Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Alexander Isak y Hugo Ekitiké.
Team news is IN! 🔴 #UCL— Liverpool FC (@LFC) April 14, 2026
Por su parte, Luis Enrique repite el equipo que ganó en la ida en París, buscando asegurar la clasificación a semis.
El 11 de Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos (c), William Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Kvicha Kvartskhelia.
Notre XI de départ pour ce quart de finale retour face à Liverpool ! ⚔️#UCL I @easportsfcfr pic.twitter.com/eEOxQCSCie— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 14, 2026
Marco imponente
En la previa del partido, los hinchas de ambas parcialidades empiezan a mostrar lo que será un marco imponente en Anfield. No solo con los ingleses, incluso los ultras que llegaron desde París.
TREMENDA IMAGEN EN LIVERPOOL: así llegan los hinchas del PSG a Anfield para definir la serie en la #ChampionsLeague.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026
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Homenaje en Anfield
El plantel de PSG rindió homenaje a Diogo Jota y su hermano André en su llegada a Liverpool. Los jugadores y el personal del Paris que encabezaron el acto fueron los portugueses Vitinha, João Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos, además del exfutbolista y actual director deportivo Luis Campos. Los hermanos habían fallecido en julio de 2025 en un accidente automovilístico, un hecho que aún conmueve al fútbol europeo.
The PSG players & staff alongside Luis Campos, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes and Gonçalo Ramos visited Diogo Jota’s memorial outside to pay their respects.— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) April 13, 2026
Class act ♥️ pic.twitter.com/hlyGIiocE2
¿Cómo llegan los equipos?
Liverpool viene de vencer 2-0 a Fulham por la Premier League y se ubica quinto en la tabla, luchando por entrar a la próxima Champions League. PSG no tuvo actividad en la última fecha, ya que su partido ante Lens fue postergado debido a la competición internacional, y llegará con más descanso.
La ventaja de PSG
El equipo de Luis Enrique se impuso 2-0 en la ida disputada en Francia. Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia marcaron los goles que le dan una diferencia importante para esta revancha.
Bienvenidos a la cobertura en vivo del duelo entre Liverpool y PSG
Liverpool recibe a PSG, desde las 16, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El partido se juega en Anfield, con ventaja para los de París por 2-0. Transmiten Fox Sports 2 y Disney+, pero se podrá seguir el minuto a minuto a través del liveblog de LA NACION.
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