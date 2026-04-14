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Liverpool vs. PSG por la Champions League, en vivo

La vuelta de los cuartos de final tiene al equipo de París con ventaja de dos goles conseguidos en la ida

Mac Allister entrando al estadio Anfield para jugar como titular para Liverpool ante PSG
Mac Allister entrando al estadio Anfield para jugar como titular para Liverpool ante PSG

Salah espera en el banco

Mohamed Salah vuelve a ser suplente en Liverpool en un partido decisivo ante PSG. El egipcio, que tampoco sumó minutos en la ida, podría disputar uno de sus últimos encuentros de Champions League con el club, no integra la formación inicial pese a la desventaja en la serie.

El egipcio Mohamed Salah haciendo la entrada en calor en la previa del duelo ante PSG que nuevamente mirará desde el banco
El egipcio Mohamed Salah haciendo la entrada en calor en la previa del duelo ante PSG que nuevamente mirará desde el bancoPAUL ELLIS - AFP

Formaciones confirmadas

El equipo de Arne Slot sale con una formación más ofensiva que en la ida, con Alexander Isak desde el arranque. El argentino número 10, Alexis Mac Allister, vuelve a ser titular.

El 11 de Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk (c), Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Alexander Isak y Hugo Ekitiké.

Marco imponente

En la previa del partido, los hinchas de ambas parcialidades empiezan a mostrar lo que será un marco imponente en Anfield. No solo con los ingleses, incluso los ultras que llegaron desde París.

La llegada del plantel de Liverpool ante una multitud de hinchas
La llegada del plantel de Liverpool ante una multitud de hinchasPAUL ELLIS - AFP

Homenaje en Anfield

El plantel de PSG rindió homenaje a Diogo Jota y su hermano André en su llegada a Liverpool. Los jugadores y el personal del Paris que encabezaron el acto fueron los portugueses Vitinha, João Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos, además del exfutbolista y actual director deportivo Luis Campos. Los hermanos habían fallecido en julio de 2025 en un accidente automovilístico, un hecho que aún conmueve al fútbol europeo.

¿Cómo llegan los equipos?

Liverpool viene de vencer 2-0 a Fulham por la Premier League y se ubica quinto en la tabla, luchando por entrar a la próxima Champions League. PSG no tuvo actividad en la última fecha, ya que su partido ante Lens fue postergado debido a la competición internacional, y llegará con más descanso.

La ventaja de PSG

El equipo de Luis Enrique se impuso 2-0 en la ida disputada en Francia. Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia marcaron los goles que le dan una diferencia importante para esta revancha.

Bienvenidos a la cobertura en vivo del duelo entre Liverpool y PSG

Liverpool recibe a PSG, desde las 16, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El partido se juega en Anfield, con ventaja para los de París por 2-0. Transmiten Fox Sports 2 y Disney+, pero se podrá seguir el minuto a minuto a través del liveblog de LA NACION.

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