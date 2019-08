Pablo Guiñazú, a días de cumplir 41 años, repasa toda su carrera a través de nombres propios Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Cristian Grosso SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2019 • 23:59

Entró casi en puntas de pie en el ala de las habitaciones del predio de la selección. Era la hora de la siesta. Pero el diablo metió la cola, recuerda: se le cayó el termo, rebotó dos, tres veces y empezó a rodar por el pasillo. Se abrieron las puertas de varios cuartos y el primero que se asomó fue Lionel Messi. Ahí estaba el culpable, petrificado, cara a cara con el mejor del mundo para la presentación menos pensada. Entonces, las sonrisas decoraron la anécdota. Si le gritan Pablo..., nunca se da vuelta. El apodo se devoró al nombre, es simplemente ' el Cholo'. Es Guiñazú. La inconfundible tonada cordobesa inunda la charla y enseguida aparece una recomendación: "El fernet suavecito: 80/20, sino ahí empiezan los desarreglos, maestro". Voz autorizada por portación de ciudadanía. Y por esos 40 años, aunque los disimula con una energía contagiosa. Promete que su despedida del fútbol será una fiesta y habrá que creerle porque la sonrisa no se le borra un instante. "Ahora hago lo que tanto tiempo descuidé: dedicarle tiempo a los afectos. Sé que toda la vida voy a extrañar un vestuario, pero voy a vivir como un tipo cualquiera. No soy más jugador, ya no tengo que preocuparme del futbolista, ahora quiero ser padre, hijo, hermano, amigo, porque la vida se nos pasa", enseña.

Nada de temor al día después. "Me fui convenciendo solito de que debía dejar de jugar. Casi sin darme cuenta me acerqué al psicólogo de Talleres, le fui confiando mis sensaciones y él entendió... Durante meses me fue haciendo preguntas y en un momento me dijo... 'quedate bien tranquilo, disfrutá lo que vendrá, vos al retiro ya lo tenés asumido'. No tengo miedo", relata el hombre que ya no debe preocuparse por las articulaciones y juega al tenis y al paddle todos los días. "¿Creían que iba a estar caminando por las paredes? No, estoy feliz, ya jugué, jugué 23 años en Primera", y ríe. Ríe el hombre que debutó con 17 años en un clásico rosarino que se jugó en Arroyito..., pero Newell´s hizo de local. Para entender el tiempo que ha pasado si la sociedad futbolera todavía no estaba tan intoxicada.

Pablo Guiñazú y su carrera, de las anécdotas con Messi a las patadas a Neymar Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Tres camisetas son sus tesoros, las de Zanetti, el 'Piojo' López y Verón. Además de las dos de Barcelona que Messi le regaló para Lucas y Matías, los hijos del 'Cholo'. Europa quedó pendiente, entre un fugaz paso por Perugia y una helada temporada en el Saturn ruso, pero al menos cuenta que se enfrentó con Zidane, Del Piero, Buffon, Thuram, Recoba, Vieri, Nedved, Nesta, Trezeguet, Cannavaro... Inolvidable. Como haber sido dirigido por el extrovertido 'Tolo' Gallego, ¿verdad? "El personaje más loco que conocí. Pero encantador".

-Algunos técnicos que te dirigieron: Marcelo Bielsa.

-Con él terminé de entender realmente de qué se trata jugar al fútbol. Marcelo tiene una intensidad en el día a día que, tal vez..., no sé si decir que se pasa un poquito de vuelta. Por favor, no quiero que se interprete como una falta de respeto, porque Marcelo es un sabio, un hombre muy inteligente. Por sus códigos, primero, me hizo mejor persona; y además, un jugador más completo. Lo tuve de joven, me sirvió para absorber un montón de él.

-¿Gerardo Martino?

-El mejor entrenador de mi carrera. Es muy parecido a Marcelo, proponen muchas cuestiones similares, pero el 'Tata' lo hace uno o dos cambios más abajo, entonces, eso, lleva al jugador a entender más rápido o mejor lo que el entrenador le propone. Y así consigue que el jugador también le tenga un poquito más de paciencia al entrenador. Me llegó con 25, 26 años, la mejor edad, la de la plenitud.

Neymar, una pesadilla para el "Cholo", en el Brasileirao y en la selección Fuente: AFP

-Te dirigió el brasileño Tite en Inter, de Porto Alegre...

-... Está entre Martino y Bielsa. Un hombre excelente, un señor. Cada día llegaba al vestuario y se tomaba todo el tiempo que fuera necesario para saludar y abrazar a cada persona, sin saltearse ni al utilero. Todos los días lo hacía. Dueño de una calidad humana, una transparencia, una humildad y una serenidad atrapante.

-José Pekerman

-José es un ícono, un prócer, pero ya no de Guiñazú, sino de todo el fútbol argentino.

-No vale Lionel Messi. ¿Con quién disfrutaste jugar?

-Voy a nombrar a dos: al 'Cabezón' [D'Alessandro] y el otro es el 'Bebelito' Reynoso, que lo tuve poco y se me fue... No tiene límites ese chico. Solo estoy esperando que lo dejen jugar, que le den más chances en Boca porque lo que juega a la pelota ese pibe es algo espectacular.

Guiñazú parece el técnico de Bebelo Reynoso: indicaciones en los tiempos de Talleres Fuente: LA NACION - Crédito: Lavozdelinterior

-¿Andrés D'Alessandro mereció más oportunidades en la selección?

-Podría haber tenido más chances porque es un distinto; esa zurdita, sus pases filtrados, un tipo sagaz, inteligente, con remate, gol y personalidad, porque yo lo vi ponerse el equipo al hombro mil veces. Pero le tocaron monstruos en la selección, de otro modo hubiese sido titular 10 o 12 años en la Argentina.

-Ahora sí: Messi. ¿Podés ser original?

-No, solo diré que de cerca es más fascinante. Los controles, los pases, los remates... Le podés tirar una bomba y él hace, tac, y la mata. Nació para esto, está hecho de esto. El Diego fue siempre mi ídolo futbolístico, pero desde que apareció éste, naaaaa, es el mejor de la historia Lionel. Pero el mejor leeeeeeejos, ni cerca está el segundo.

-¿Messi es un líder?

-Hay que dejar de cargarlo de presión. Hay diferentes líderes, y Leo es líder futbolístico, él habla jugando. Él no necesita pelearse con nadie, aunque ahora en Brasil vimos que si es necesario, también reacciona. Porque ojo, si no tenés personalidad no jugás en el fútbol profesional. El Diego fue el Diego, el 'Cabezón' Ruggeri fue el 'Cabezón' Ruggeri y Leo es Leo. Todos diferentes. Él es el líder de todo el planeta en la cancha, él habla jugando. Déjenlo y disfrutémoslo. Porque cuando se vaya, y no digo solo de la selección, cuando deje el fútbol, no va a haber ninguno más como él. Ninguno. Van a seguir saliendo jugadores, pero lo que hace este pibe, no. No. Nunca más. Como tampoco creo que se vuelva a repetir una camada tan buena como la de los Agüero, Higuaín, Di María, Mascherano... ¡Qué nivel de jugadores, cómo los vamos a extrañar! No tengo dudas.

El Diego [Maradona] fue siempre mi ídolo futbolístico, pero desde que apareció éste, naaaaa, es el mejor de la historia Lionel. Pero el mejor leeeeeeejos, ni cerca está el segundo

-¿El mejor equipo que integraste?

-Independiente campeón 2002 y el Inter 2009, el que ganó la Copa Sudamericana. Ese fue mejor que el que al año siguiente iba a conquistar la Copa Libertadores.

-¿Un rival?

-Sin dudas: Neymar. Fue el rival más difícil que me tocó. Vuela. Lo sufrí y lo atendí con algunas patadas también. ¡Qué habilidad en velocidad! Ni doblándole la marca lo podíamos controlar.

-Gabriel Heinze te aconsejó que no seas técnico. ¿Le vas a hacer caso?

-Sí, sin dudas, sabio consejo, y me lo dice alguien que lo ejerce muy bien al cargo. Pero no, no voy a dirigir. No es fácil amigo. Técnico de profesionales no voy a ser, tal vez, quizá, pueda trabajar con los chicos en su etapa formativa para darles herramientas y fundamentos. Con profesionales no, egos, intereses, son cabezas muy diferentes, hay que lidiar con todo eso y hay que estar preparado. No se trata de creer que 'porque yo jugué, ya estoy preparado'. Nooo, no.

-Andrés Fassi -presidente de Talleres-, con sus ideas diferentes a la dirigencia convencional, ¿podría dirigir la AFA?

-Me encantaría que le propongan ese desafío a Fassi, me encantaría que en la AFA hubiese tipos como Andrés. Tipos que creen en un cambio, pero en un cambio verdadero. Ya lo hizo con Pachuca, lo hizo con Talleres y si en la AFA lo dejan, se va a enfocar en lograrlo. ¿Es difícil? Y sí, es difícil.

Tiempos de selección para Guiñazú, con Messi: "el mejor de la historia", no dudó Crédito: Twitter

-¿Y creés que lo dejarían?

-Bueno, eso..., es otro tema. Él no critica, al contrario, respeta... pero para mí sería muy interesante verlo a Fassi en la AFA. Sería una AFA mejor.

-Tu presidente en Libertad fue Horacio Cartes, que luego sería Presidente de Paraguay. ¿Te lo imaginabas?

-Ese hombre hacia las cosas muy bien, tenía pasta para hacer lo que quisiera. Él solito iba anunciando sus próximos pasos: 'primero voy a presidir la Asociación Paraguaya, voy a cambiar la historia de la selección...' Luego se propuso conducir a la Nación y también lo hizo. Un personaje Cartes, un maestro.

-Elegí: haber ganado la Libertadores 2010 con Inter o conseguir el ascenso con Talleres en 2016.

-Son mis máximas alegrías deportivas, pero pongo por encima de todo el ascenso. Y mirá que yo deseaba ganar la Libertadores, es lo máximo para un sudamericano, pero el ascenso de Talleres fue un desafío. Por la edad a la que venía a Talleres, porque me fracturé la mandíbula tres días después de la presentación, estuve dos meses afuera y muchos decían que había venido a robar... Y porque el sufrimiento de la ciudad del 'Matador' venia de años, yo sentía la angustia de la gente que nos decía 'salgamos de acá, salgamos de acá'... Y cuando confirmamos el ascenso explotó todo, fue una liberación.

Me encantaría que en la AFA hubiese tipos como Fassi. Tipos que creen en un cambio, pero en un cambio verdadero. Sería muy interesante verlo a Andrés en la AFA. Sería una AFA mejor

-¿Adónde te quieren más, en Talleres, Newell´s, Independiente o en Inter de Porto Alegre?

-¿O en Libertad de Paraguay? Soy un bendecido. Voy a Newell´s, a Independiente, a Inter, a Asunción y ni hablar en Talleres, y todos me reciben muy bien. Sería un ingrato si me quedase con uno, hasta sería deshonesto te diría.

-¿Y cómo conseguiste ese cariño?

-En cada lugar debes rendir, te miden por tu producción, es cierto. Pero también podés quedar en el recuerdo de la gente por tu manera de comportarte, por el respeto con el que te manejaste.¿ A qué me refiero? A saludar a todo el mundo, a escuchar a todo el mundo, cualquiera sea su cargo o función en el club. Yo siempre les digo a los chicos: 'manéjense así que el premio es muy grande, el premio es el cariño con el que te tratan y te recuerdan'. Y eso te deja las puertas abiertas para siempre.

Muchas estrellas en la despedida de Guiñazú

El 'Cholo' Guiñazú promete que será una fiesta. ¿Cuándo? El próximo sábado 7 de septiembre, en estadio Mario Kempes, de Córdoba. El partido despedida del volante, después de 23 años de carrera, contará, entre los invitados, con Sorin, Gabriel Milito, Jorge Bermúdez, D'Alessandro, Ponzio, Federico Insúa, Walter Montillo, Cavenaghi y Pablo Aimar. José Pekerman y Frank Kudelka se anuncia que serán los entrenadores. Las entradas puden adquirirse a través de www.ticketek.com.ar