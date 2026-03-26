El ciclo de Gustavo Álvarez en San Lorenzo empezó con un empate que lo trajo de nuevo a la realidad

Un punto de partida. Un empate que rescata la reacción, después de estar en desventaja. El factor anímico ofreció una mejoría, aunque el aspecto futbolístico de San Lorenzo todavía necesita reinventarse para ser protagonista. El inicio del nuevo ciclo del Ciclón, que desde la igualdad 1 a 1 con Riestra tiene a Gustavo Álvarez como conductor, necesitará tiempo y trabajo, aunque en el fútbol el apuro por conseguir resultados quema etapas y en los últimos tiempos el club de Boedo repitió errores que lo empujan a este presente. Veintidós minutos demoraron en generar una situación de peligro, un síntoma del presente.

Son vecinos, porque desde el estadio Guillermo Laza con apenas levantar la mirada se observa el Nuevo Gasómetro, pero también porque están atascados por dificultades. No tienen el mismo tenor: San Lorenzo desde hace tiempo está envuelto en una crisis económica-financiera-institucional y el fútbol por momentos logra disimular el caos. El estreno de Álvarez expone los desbarajustes y los enredos que el propio club agita con decisiones que, al alejarse de la escena, invitan a pensar qué lleva a tomarlas. El nuevo entrenador, que firmó el lunes, al día siguiente se presentó en una conferencia de prensa y con un mínimo ensayo delineó la formación, reemplaza a Damián Ayude, al que el Ciclón le extendió el contrato hasta final de temporada -la fecha de vencimiento era en junio- el 3 de febrero, y el 17 de marzo pasado fue cesanteado, tras la derrota 5-2 con Defensa y Justicia.

Arce parece consolar a Alexis Cuello, después de que el delantero de San Lorenzo falló una oportunidad clara frente al arco local Foto: FOTOBAIRES Fecha 12 Torneo Apertura Liga Profesional. JUAN MANUEL BAEZ

El despido de Ayude tiene un costo: el exDT reclama el pago de la totalidad del contrato, pero también la deuda que mantenía por salarios atrasados y premios. La cifra exigida rondaría los 500 mil dólares. Un monto que se agrega a una deuda integral que afronta la tesorería, con un rojo que supera los US$12 millones. Hay que recordar que en enero se puso al día con el pago de los sueldos -el plantel no se entrenó a modo de protesta para exigir la cancelación de las deudas- y levantó inhibiciones para operar en el marcado de pases.

La contratación de Álvarez también tuvo sus ribetes, porque el DT, con último trabajo en Universidad de Chile, no fue el primer apuntado para tomar las riendas. Con Martín Palermo se avanzó, pero un grupo de dirigentes puso reparos a la llegada y emergió entonces el nombre de Pablo Guede, con contrato en Alianza Lima, de Perú. La firma con el entrenador que le dio el último título a San Lorenzo, la Supercopa Argentina 2016, se frenó porque no hubo acuerdo sobre quién se hacía cargo de abonar los 200 mil dólares para rescindir el contrato.

San Lorenzo consiguió salvar un punto de su visita a Deportivo Riestra, pero el empate no le sirvió a ninguno Foto: FOTOBAIRES Fecha 12 Torneo Apertura Liga Profesional. JUAN MANUEL BAEZ

Ese escenario ruinoso, San Lorenzo lo maquilló con la goleada 5-0 sobre Deportivo Rincón, por la Copa Argentina, aunque Riestra lo devolvió a la realidad. El Malevo es prácticamente la antítesis: ordenado desde los números, el club jurídicamente no es un gerenciamiento ni una SAD, aunque en la práctica se le parece con el aporte del abogado y empresario Víctor Stinfale, la campaña en el Apertura 2026 no enciende. Tras la histórica clasificación para jugar la Copa Sudamericana -integra el Grupo F, con Gremio, Palestino y Montevideo City Torque-, en el nuevo curso no conoce de victorias en 11 fechas.

La línea de tres defensores, la activa participación de Vietto en el armado de las ofensivas, Rodriguez y Rodríguez Pagano martillando por los laterales, lo que ideó Álvarez -que no contó con Orlando Gill, convocado por la selección paraguaya y optó por Devecchi, un producto del club y con largo recorrido en otros clubes, por las cesiones a préstamo- en el debut; faltó definición, justeza en el desenlace. Falló Cuello con el arco libre, se le abrió demasiado el remate a Rodríguez Pagano, Arce rechazó ante Gulli y el poste le negó el gol a Tripicchio.

Sansotre no le da respiro a Alexis Cuello JUAN MANUEL BAEZ

Ataques directos, sin posesión la tarea es localizar las posiciones de los tres jugadores con mayores responsabilidades de ataque: Herrera, Díaz y Alonso. El tridente juega prácticamente de memoria y con pocas oportunidades se las ingenia para generar peligro. Herrera es quien más hace de pivote, pero también el que más veces define la acción. El gol, sin embargo, resultó una acción en la que se destacó el coraje de Randazzo y la estocada de Alonso. El desahogo del plantel se observó en el festejo, en el córner: solo faltó el capitán Arce, que se quedó hablando con el técnico Benítez.

El golpe no desanimó a San Lorenzo, que recurrió a los jugadores de relevo para darle oxígeno al juego y también mayor ambición de ataque, con el ingreso de Auzmendi y la salida de un volante de contención, como Perruzzi. Descubrir los espacios en una formación rocosa como siempre presente Riestra era el reto para el Ciclón, que estaba abajo en el marcador. Tuvo más intentos que concreciones y en una jugada de pelota parada encontró la vía del gol: Cuello, que tuvo un duelo singular con el arquero Arce desde el primer tiempo, cuando tras un encontronazo fuera del área el guardavalla recibió la tarjeta amarilla, martilló de cabeza y Arce tuvo una floja reacción.

Lo mejor del empate entre Riestra y San Lorenzo

El empate no dejó contento a ninguno de los dos: Riestra sigue sin ganar y San Lorenzo necesitaba de la victoria para saltar a las posiciones de playoffs y energizarse para el futuro, ese que marca triple competencia entre el Apertura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.