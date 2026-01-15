El curioso gol de media cancha que le dio la victoria al Sport Recife tras una insólita reacción del arquero rival

A pesar de que el fútbol argentino no arrancó de manera oficial, en la mayoría de los países del mundo ya comenzó la competencia y ya surgió uno de los goles más insólitos del año. En el Campeonato Pernambucano de Brasil, el Sport Recife venció como local al Retrô por la segunda jornada del torneo gracias a una llamativa jugada que tuvo como protagonista al arquero Paulo Ricardo.

Corría el minuto 40 del primer tiempo cuando un balón quedó en disputa y Lipão, jugador del Sport Recife, despejó la pelota en mitad de cancha que fue directamente al arco de la visita. El guardavallas del Retrô, Paulo Ricardo, se confió más de la cuenta y en vez de detener el balón, trotó al lado de ella, pero aceleró rápido con el pique en el césped y terminó adentro de la red. “¿Qué hizo?“, atinó a decir el relator de inmediato.

El gol de Lipao para el Sport Recife en el Campeonato Pernambucano

Después de esta polémica jugada, el Sport Recife terminó ganando por 2-0 y trepó hasta la tercera posición del campeonato estatal que disputan los equipos del estado de Pernambuco, ubicado el nordeste de Brasil.

“Noté que el arquero estaba descolocado. Micael (otro jugador del Recife) incluso intentó un gol, pero no le pegó bien, y tuve suerte. El balón me cayó perfecto, fui a desviarlo y a disparar al mismo tiempo. Tuve suerte y estoy muy contento con esta maravillosa hinchada, feliz por los tres puntos y ahora a prepararme para los próximos retos”, comentó Lipão en declaración con Rádio Jornal.

Además, el blooper de Paulo Ricardo le permitió al equipo brasileño volver a la senda del triunfo luego de 17 partidos sin ganar, una racha negativa que se prolongó desde 2025, y además logró los tres puntos con una plantilla compuesta por solamente jugadores del sub-20.

O gol de Lipão por outra visão. Eu estava filmando na hora. Loucura máxima! pic.twitter.com/xOros5Pu6y — Pedro Maranhão (@PedroMaranhao13) January 15, 2026

El Sport Recife compite en la segunda división del fútbol brasileño después de haber descendido el año pasado en la Serie A. Por su parte, el Retrô competirá esta temporada en la Serie D tras perder la categoría (finalizó anteúltimo en la Serie C).

El arquero ya había sido viral

Paulo Ricardo, protagonista de la insólita jugada en Brasil, había obtenido viralización por una particular actuación en el fútbol brasileño, pero en una jornada del campeonato de Serie B en 2022.

Luego de la expulsión del arquero Marcelo Carné en el CS Alagoano, debió entrar Paulo Ricardo, quien tuvo una espectacular triple atajada en su primera intervención.

En el minuto 39 del primer tiempo, con el partido 0-0, Carné fue expulsado por tocar la pelota con las manos afuera del área. Inmediatamente, Paulo Ricardo ingresó para el club que era visitante en aquel momento. De ese tiro libre al borde del área para Chapecoense, llegó el milagro generado por el arquero.

Al Alagoano le expulsaron a su arquero titular, en pleno partido clave contra Chapecoense por la zona roja de la Serie B de Brasil.



Inmediatamente, entró el suplente y en la primera jugada hizo esto. Sí, ¡PAULO RICARDO! 🇧🇷🥲 pic.twitter.com/AEeBL0AEbD — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 18, 2022

Mailton sacó un remate potente y Paulo Ricardo tuvo su primera intervención: la atajó, pero dio rebote hacia el medio. La capturó un atacante y disparó a quemarropa, pero el arquero voló y evitó el gol casi cantado. El rebote le quedó al mismo jugador, quien cabeceó como pudo y la pelota dio en el travesaño. Ahí, un defensor la pudo rechazar pero, desde afuera del área, llegó un nuevo tiro que generó una nueva intervención. La pelota siguió adentro del área y permitió un nuevo cabezazo ofensivo que se fue por encima del horizontal.