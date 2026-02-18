El descargo de Gianluca Prestianni tras ser acusado por Vinícius de racismo: “Malinterpretó lo que cree haber escuchado”

Después del escándalo en el partido entre Benfica y Real Madrid, en el que Vinícius Junior acusó a Gianluca Prestianni de dirigirle comentarios racistas, el jugador argentino hizo su descargo en redes sociales, donde desmintió la versión del atacante brasileño y apuntó contra los futbolistas del conjunto español por lo que calificó como “amenazas”.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, escribió Prestianni en su cuenta oficial de Instagram y compartió una foto junto al atacante Merengue.

El descargo de Gianluca Prestianni en redes sociales tras el cruce con Vinicius

En esta línea, Benfica también se pronunció públicamente sobre el episodio que causó repercusión en todo el mundo y apoyó a Prestianni tras las acusaciones. “Juntos, a tu lado”, expresó la cuenta oficial del club en una imagen en la que, además, adjuntó las declaraciones del jugador argentino.

Casi al inicio del complemento del cruce entre Benfica y Real Madrid -en lo que era un 1 a 0 a favor de los visitantes y terminó así-, Prestianni y Nicolás Otamendi se trenzaron con Vinícius Junior porque en el festejo del gol le gritó a la hinchada portuguesa, y se produjo un cortocircuito entre ambos. En ese momento, el ex Vélez se tapó la boca con la camiseta y le habló al delantero brasileño, quien reaccionó con sorpresa y se dirigió a toda a velocidad al árbitro para acusar un acto de racismo: “Me dijeron mono”.

El juez acató el protocolo antirracismo e hizo una seña para frenar el partido. En ese tipo de situaciones, se para el juego y el jugador que se sintió agredido puede decidir si continúa o no. En este caso, Vinícius aceptó seguir, con Prestianni en cancha pero amonestado.

La acusación del atacante brasileño generó repercusiones tanto dentro como fuera de la cancha y sus compañeros salieron a respaldarlo. Mientras el juego estaba frenado, Kylian Mbappé se acercó a Prestianni y le advirtió: “Eres un p... racista”.

Luego, en diálogo con la prensa, la figura francesa volvió a la carga contra el futbolista de 20 años y sostuvo: “El número 25 de Benfica, de quien no quiero decir su nombre porque no lo merece, dijo que Vini es un mono cinco veces. Yo lo escuché. Este jugador no merece jugar más la Champions League. Hay que hacer algo”.

A su vez, el uruguayo Federico Valverde se sumó y remarcó: “No se sabe qué le dijo, pero, según todos los compañeros que estaban cerca, le ha dicho algo feo y no se debe decir. Hay muchas personas que pelearon por esto, Vini es una de ellas. En lo personal, creo que es lamentable. Hay muchas cámaras en el fútbol y ninguna lo captó. Yo creo que si te tapás la boca para decir algo, es porque no está bien”.

Noticia en desarrollo.