Polémica: Vinícius Junior hizo un golazo, discutió con argentinos y dijo que sufrió un insulto racista en Benfica-Real Madrid

En el comienzo de la serie de playoffs de la Champions League entre Benfica y Real Madrid, el brasileño Vinícius Junior hizo un golazo para el 1-0 definitivo a poco de iniciarse el segundo tiempo; tras su festejo bailando en el banderín del córner todo resultó caótico. A tal punto que pasaron casi 10 minutos hasta que el partido se reinició, luego de algunos cruces con rivales argentinos y un supuesto insulto racista que llevó al árbitro francés François Letexier a detener el juego aplicando el protocolo habitual en estos casos.

Iban 5 minutos de la etapa final cuando el número 7 del equipo merengue encaró por la izquierda, enganchó hacia adentro y sacó un derechazo brillante al segundo palo apenas ingresó al área. Una joya descomunal que destrabó la igualdad... y fue el punto de partida a un estado de anarquía dentro del campo del estadio de Lisboa.

De inmediato, el goleador fue corriendo junto al banderín y se puso a bailar, mientras iban llegando algunos compañeros para el festejo. En esa esquina, claro, estaban los hinchas del conjunto portugués, a los que no les gustó para nada que Vini celebrara de ese modo delante de sus ojos y, además, les gritara el gol de cara a ellos. A partir de allí, la relación entre el jugador y los hinchas locales quedó rota: fue un repudio al festejo y silbidos cada vez que el delantero tomó contacto con la pelota.

El golazo de Vinicius

Al ver los excesos del brasileño en el festejo, el juez rápidamente fue a advertirlo y le pidió que se alejara de esa zona. Los abucheos se hicieron más intensos, al tiempo que, en medio de los abrazos de Vinícius con compañeros, aparecieron algunos rivales para recriminarle la acción, entre ellos Nicolás Otamendi, al que el goleador le pedía que entendiera su reacción por sentirse molesto. Siempre polémico, el carioca de 25 años buscó justificarse ante el argentino, que le señalaba que eso era innecesario.

¡VINI JR. GRITÓ EL GOL CONTRA LOS HINCHAS DE BENFICA Y OTAMENDI SE LO RECRIMINÓ!



Lejos de terminar allí el conflicto que le había puesto una sombra innecesaria al golazo, dos minutos después se relanzó. El autor del tanto discutió también con Gianluca Prestianni, el otro argentino que fue titular en el conjunto dirigido por José Mourinho, y salió corriendo hacia donde estaba el árbitro para sostener que el ex Vélez había tenido un gesto racista: “Me dijeron mono”.

De inmediato, Letexier cruzó sus brazos (como indica el reglamento en esas situaciones) y aplicó el protocolo que se utiliza en este tipo de situaciones racistas. Aunque el delantero señalaba a Prestianni, el juez nunca pudo comprobar que eso hubiera sucedido y, aunque buscó entre sus asistentes y el VAR algún respaldo, sólo surgió más confusión, incluso con el propio Mourinho dentro del campo hablando cara a cara con Vinícius para pedirle que se serenara y jugara, sin provocaciones. Incluso, Mbappé le recriminó a Gianluca por sus supuestos dichos y el chico con pasado en Vélez le aseguraba que no había dicho nada. Según captaron las cámaras de la TV, Mbappé le gritó a Prestianni: “¡Eres un puto racista! ¡Eres un puto racista!”.

LA SECUENCIA COMPLETA: Vini Jr. se cruzó con Prestianni y el brasileño salió corriendo a reclamarle al árbitro un insulto racista del argentino.



En ese cruce entre el brasileño y el argentino, Vinícius se mostraba muy fastidioso, en las antípodas de un jugador que terminaba de señalar un golazo, y Gianluca hablaba por debajo de su camiseta. Nunca hubo prueba de que sí sucediera lo que aseguraba Vini y por eso no hubo sanción para el muchacho nacido en Ciudadela y el juego se reanudó. La verdad quedó entre ellos, lejos de los oídos del cuerpo arbitral. A los capitanes, el francés le explicó que se buscaban imágenes del hecho antes de definir cómo seguía todo. O no.

Al reanudarse el duelo, casi 10 minutos más tarde, Vinícius era silbado de manera permanente y cada cruce con un rival ganaba en rispidez. Para colmo, cerca del final del juego y ya amonestado, hizo una falta desde atrás en la puerta del área y eso provocó una nueva situación tensa en el duelo. El juez marcó el tiro libre para Benfica, pero no le mostró la segunda amarilla y la tarjeta roja al brasileño, lo que desató el enojo de los locales y la furia de Mourinho, que sí se fue expulsado por reclamar.

Vinícius Junior y José Mourinho conversan acaloradamente tras el conflicto que se generó luego del golazo del futbolista de Real Madrid

En medio de un clima tenso, el cierre fue con el brasileño jugando ante rivales más enfurecidos e hinchas más hostiles. Las discusiones crecieron hasta el punto de que Otamendi terminó haciéndole notar, al mostrarle un tatuaje, que era campeón del mundo en una acción dentro del área ante la sonrisa nerviosa del delantero merengue, que le había dicho “sos horrible”. Alta tensión. Altísima.

“Le ha dicho algo feo, que no se debe decir. Vini es uno de los que ha peleado porque esto no pase y es lamentable que ninguna cámara haya detectado eso. Estoy orgulloso de los compañeros que lo defendieron y de él porque siguió jugando. Si se tapó la boca es porque algo malo le ha dicho”, sostuvo tras el partido el uruguayo Federico Valverde, que se salvó de una roja directa, porque ni el juez ni el VAR observaron el cachetazo que le dio a Samuel Dahl cuando disputaba la pelota.

Más tarde, Aurélien Tchouaméni, otro mediocampista del Real Madrid, también se refirió al suceso con algún detalle más: “Esto que pasó no es bueno. Todos habíamos acordado irnos del campo [si se comprobaba el insulto], pero al final regresamos a jugar. Vini nos aseguró que le dijo mono, pero Prestianni sostenía que le dijo maricón. Cualquier cosa que le haya dicho, no está bien”.

“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos”, señaló Vinícius en un comunicado en sus redes sociales. “Recibí una tarjeta amarilla por festejar un gol, algo que no entiendo. del otro lado, un protocolo mal ejecutado y que no sirvió para nada. No me gusta aparecer en ese tipo de situaciones, sobre todo después de una gran victoria, y cuando las portadas tienen que ser sobre Real Madrid, pero esto es necesario”, amplió.

La declaración de Vinicius tras el partido: "Los racistas son, por encima de todo, cobardes"

La revancha será el miércoles de la semana que viene en Madrid.