Real Madrid despidió a José Emilio Santamaría, el central uruguayo que dejó una huella profunda en el fútbol español

El mundo del fútbol está de luto y Real Madrid vive un momento muy particular. Una de sus glorias del pasado, José Emilio Santamaría, falleció a los 96 años. El el exzaguero uruguayo dejó una huella profunda en el club merengue, ya que ganó 4 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas y 1 Copa de España, en 337 partidos. La Casa Blanca lo despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Santamaría, además, fue un emblema del fútbol español, ya que dirigió a la selección olímpica de España en los Juegos Olímpicos de México en 1968 y en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Y en 1982, fue el seleccionador español en el Mundial de España.

José Santamaria, el capitán de Real Madrid, con la Copa de Europa en 1959 junto a Rogelio Domínguez y Alfredo Di Stefano . (Photo by AFP) STAFF - AFP

Santamaría sufrió hace unas semanas un accidente doméstico y, a partir de ahí su salud se complicó. Por su edad no se le operó y luego contrajo una enfermedad que no ha podido superar a lo largo de estas semanas en el hospital madrileño donde estuvo internado.

Fue jugador de Nacional (ganó cinco Ligas) y con Uruguay jugó el Mundial de 1954 y la Copa América 1957. Su gran carrera fue en Real Madrid, donde estuvo desde 1957 hasta 1966, jugando 337 partidos en total y siendo un marcador central de jerarquía de un equipo que conquistó seis Ligas (58, 61, 62, 63, 64 y 65), una Copa de España (1962) y, sobre todo, cuatro Copas de Europa (1958, 59, 60 y 66), más la Copa Intercontinental de 1960.

Santamaría seguía acudiendo prácticamente cada domingo al Santiago Bernabéu. El comunicado de Real Madrid otorga una dimensión de la grandeza de Santamaría: “El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de José Emilio Santamaría, una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial. Para el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, ‘Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos de nuestro club. Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en el mundo. Junto a los Di Stéfano, Puskas, Gento o Kopa, aquel equipo comenzó a construir el mito del Real Madrid. Santamaría siempre representó de manera ejemplar los valores de nuestro club y hasta su último momento, el Real Madrid ha sido la gran pasión de su vida. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su esposa Nora, a sus hijos Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia y Javier, a sus nietos, sus bisniestos y a todos sus familiares, compañeros y seres queridos’“.

Enrique Pérez "Pachin" y José Emilio Santamaría dos emblemas de Real Madrid. (AP Photo/Fernando Bustamante, File) FERNANDO BUSTAMANTE - AP

El comunicado agrega: “Fue el puente de unión entre el conjunto de las cinco Copas de Europa y el yeyé (la generación dorada de Real Madrid de los 60). Sólido, decidido y con sentido táctico, también brillaba en el juego aéreo. Un central de época que mandaba en la defensa”.

Santamaría dejó de jugar en 1966 para iniciar su carrera de entrenador en las categorías inferiores de Real Madrid, después a la selección de España y entre 1971 y 1978, también dirigió a Espanyol de Barcelona convirtiéndose en el entrenador con más partidos oficiales (252) de la historia del club perico.