Quién es Gianluca Prestianni, el jugador argentino acusado por Vinícius Junior de racismo: “No merece jugar más la Champions”

El cruce entre Benfica y Real Madrid en Portugal por la ida de los playoffs de la Champions League, que terminó en victoria para el conjunto español, se vio opacado por un presunto caso de racismo. El brasileño Vinícius Junior acusó al argentino Gianluca Prestianni de haberle dicho “mono”, en una acción que no se pudo confirmar ya que las cámaras captaron al atacante del equipo portugués hablándole a su rival con la boca tapada por la camiseta.

El nombre del futbolista argentino se viralizó en redes y en medios internacionales. Los compañeros de Vinicius repudiaron el presunto dicho de Prestianni y algunos pidieron una sanción ejemplificadora en su contra.

Prestianni es un futbolista argentino de 20 años cuya carrera está en pleno ascenso. Incluso su debut marcó un hecho histórico: disputó su primer partido oficial con la camiseta de Vélez -club en el que hizo todas las inferiores- con apenas 16 en 2022 y se convirtió en el jugador más joven en jugar su primer encuentro oficial en el Fortín.

Desde ese momento, y a pesar de su corta edad, “La Pulga” Prestianni se consolidó en el primer equipo del conjunto de Liniers y meses más tarde llegó su primer gol: metió el cuarto tanto en la goleada 4 a 0 a Central Córdoba el 21 de marzo de 2023, en el Estadio José Amalfitani.

Su buen rendimiento hizo que, con solo 16 años, distintos equipos de Europa pusieran los ojos en él. El primero fue ni más ni menos que Real Madrid, que a finales de 2022 hizo un acercamiento y analizó adquirirlo como un proyecto a futuro. Luego también se le sumaron Barcelona y Fiorentina, pero terminó yéndose recién dos años después.

El cruce entre Vinicius y el argentino Prestianni en la Champions League

A su vez, en 2023 había sido convocado por Diego Placente para disputar el Sudamericano Sub 17 con la selección argentina pero Ricardo Gareca, entonces entrenador de Vélez, le negó la citación porque aseguró que Prestianni era un jugador fundamental para el Fortín, que en ese momento, incluso, atravesaba un flojo pasar futbolístico.

Su trayectoria en Vélez, sin embargo, se vio opacada por momentos por cruces con la hinchada y tramos en los que tuvo pocos minutos de juego, aunque en la cancha mostraba un alto nivel. En 2024, tiempo antes de marcharse a Europa, el extremo tuvo un fuerte cruce con la barrabrava del Fortín, en medio de rumores sobre una partida del club, y fue amenazado de muerte. A raíz del episodio, ratificó su interés en irse del equipo y, finalmente, meses después lo compró el Benfica.

El conjunto portugués adquirió a Prestianni a principios de 2024 por 9 millones de euros como una apuesta a futuro. Allí compartió equipo con argentinos como Nicolás Otamendi -de quien aún es compañero-, Ángel Di María y Enzo Barrenechea, entre otros. De a poco, el atacante se hizo un lugar en el primer equipo del Benfica. Ahora, incluso, José Mourinho le da un papel protagónico dentro del plantel.

Tras perder la final del Mundial Sub 20, Prestianni se retiró llorando Matias Delacroix - AP

Su habilidad en ataque, tanto para encarar como para jugar en equipo o definir, hizo que en 2025 muchos equipos intenten comprarlo. A principios del año pasado, Ajax, de Países Bajos, y Génova, de Italia, ofertaron por él, sin embargo, las negociaciones no llegaron a puerto. Luego, en diciembre, River lo quiso comprar y, si bien el futbolista había aceptado y estuvo cerca, los equipos no se pusieron de acuerdo en lo económico y el pase se truncó.

En cuanto a la selección argentina, el atacante disputó el Mundial Sub 20 2025, en el que la Albiceleste perdió en la final ante Marruecos. En la competencia, los dirigidos por Placente demostraron un gran nivel y Prestianni fue una de las figuras.

Lionel Scaloni convocó a Prestianni para el amistoso contra Angola en noviembre del año pasado. En ese partido, el mediocampista de 20 años ingresó a los 85 minutos e hizo su debut oficial a la par de Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) y Máximo Perrone (Como).

Las reacciones de los jugadores de Real Madrid contra Prestianni

La acusación de Vinícius Junior contra Prestianni despertó el malestar de los futbolistas de Real Madrid, quienes apuntaron contra el argentino tanto fuera como dentro del campo. En la cancha, mientras el partido estaba detenido y los árbitros analizaban el episodio, Kylian Mbappé se acercó al jugador del Benfica y lo cruzó: “Eres un p... racista”.

Después, en diálogo con la prensa, la figura de la selección de Francia volvió a arremeter contra Prestianni y afirmó: “El número 25 de Benfica, de quien no quiero decir su nombre porque no lo merece, dijo que Vini es un mono cinco veces. Yo lo escuché. Este jugador no merece jugar más la Champions League. Hay que hacer algo”.

Mbappé disse que Prestianni chamou Vinícius Júnior 5 vezes de 'macaco', e que não merece jogar mais esta Champions: "Não quero dizer o seu nome, não merece" pic.twitter.com/SZOLy82ADq — Cabine Desportiva (@CabineSport) February 17, 2026

En tanto, el uruguayo Federico Valverde se pronunció: “No se sabe qué le dijo, pero, según todos los compañeros que estaban cerca, le ha dicho algo feo y no se debe decir. Hay muchas personas que pelearon por esto, Vini es una de ellas. En lo personal, creo que es lamentable. Hay muchas cámaras en el fútbol y ninguna lo captó. Yo creo que si te tapás la boca para decir algo, es porque no está bien”.

Por su parte, el francés Aurélien Tchouaméni señaló: “Vini nos dijo que lo llamó ‘mono’. Luego, Prestianni ha dicho que en realidad dijo ‘maricón’. Decidimos seguir jugando por el equipo, pero eso no puede pasar”.