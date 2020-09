Neymar dejará de tener vínculo con Nike tras 15 años Crédito: @neymarjr

Punto final para la relación comercial entre Nike y Neymar. Después de comenzar un exitoso camino cuando el joven brasilero tenía 13 años y empezaba a impactar en las inferiores de Santos, hoy llegó el momento del divorcio definitivo a los 28 años. Días después de que el crack de PSG confirmara su continuidad en el club parisino, llegó la separación de su figura con la marca norteamericana tras 15 exitosos años.

En los últimos años, Neymar se transformó en uno de los grandes íconos deportivos de la compañía. Pero, pese a tener una línea de diseño propia, un tratamiento de estrella y haber logrado una perfecta combinación con los gigantes Barcelona y PSG, sus clubes desde que llegó a Europa en 2013, Nike decidió romper el vínculo un año antes de su finalización y la decisión está a la vista: el atacante de PSG borró en los últimos días cualquier rastro de sponsoreo de la marca en su sitio web oficial.

Ahora, según informan Marca y L'Equipe, la marca que estaría dispuesta a romper la banca para sumar a Neymar a sus filas sería Puma, la gigantesca empresa alemana que tiene una fuerte presencia en el fútbol europeo. Con tal de contar con el brasilero, los medios europeos aseguran que podrían afrontar la inversión de pagarle un contrato similar al que tenía con Nike que alcanzaba los 40 millones de euros por temporada para ser el mejor pago del mundo, aunque también circuló que podrían duplicar o triplicar el número, según cómo se den las negociaciones.

Neymar seguirá vistiendo Nike por la ropa de PSG, pero ya no tendrá vínculo particular Crédito: Prensa PSG

"Adidas está muy por delante en el mercado del fútbol, hoy no necesitan a Neymar. Mientras que para Puma, es realmente un gran éxito. Si la marca quiere existir en Brasil y París, tiene sentido pagar de más a un jugador como Neymar", explicaron hoy en L'Equipe. Al día de hoy, Puma ya tiene a todos los equipos del City Football Group por 700 millones de euros, entre ellos Manchester City, y también hace lo propio con Milan, Valencia y Borussia Dortmund, además de ser la marca de La Liga de España (fabrica las pelotas que se utilizan).

"Me quedo en el PSG esta próxima temporada. Me quedó con la ambición de llegar a la final de la Liga de Campeones nuevamente y, esta vez, ganarla. Me gusta la idea de hacer todo lo que esté a mi alcance para colocar mi nombre en los libros de la historia del club", afirmó Neymar en las últimas horas. Y ahora vendrá un nuevo momento crucial: negociar con Puma para cerrar su contrato.

Con una figura que brilla en todo el mundo y tiene un gran vínculo con el mercado juvenil, Neymar es la gran oportunidad de Puma de dar un gran salto, pese a ya tener nombres como Jan Oblak, Luis Suárez, Sergio Agüero, Marco Reus o Cesc Fábregas entre sus filas. El impacto del astro brasilero es tal, que, al llegar a PSG, el club logró cerrar un contrato de alrededor de 70 millones de euros al año con Nike.

Hasta 2019, la mayor parte del accionariado de la firma alemana Puma estaba en manos de la empresa Kering, que tiene firmas de lujo como Gucci, Balenciaga o Yves Saint Laurent. Pero el año pasado vendió parte de las acciones y, pese a mantener un porcentaje importante, hoy el grupo francés Artemis, una sociedad de inversión francesa propiedad de la familia Pinault, es el que hoy tiene más acciones.

Por otro lado, con la salida de Neymar, Nike pierde a uno de sus grandes pilares en el mercado del fútbol europeo. Y ahora, para la próxima temporada, tendrá a Barcelona, PSG, Inter (Italia), Chelsea, Tottenham y Galatasaray como principales clubes.