El drama que vivió el defensor brasileño tras cometer un error en la final de la Copa América perdida ante la Argentina

El 10 de julio de 2021 es una fecha que quedará resaltada por siempre en la historia del fútbol argentino. El seleccionado nacional, conducido por Lionel Messi dentro de la cancha y por Lionel Scaloni desde el cuerpo técnico, se despojó de una larga frustración y se coronó en la Copa América al derrotar a Brasil por 1-0, en el Maracaná. Para Ángel Di María, autor del gol, será inolvidable; pero también lo fue para el defensor Renan Lodi, que no pudo cerrar el avance del jugador de París Saint Germain y quedó marcado a fuego por la acción.

A los 21 minutos del primer tiempo, Rodrigo De Paul envió un pelotazo largo para que Fideo Di María le ganara la espalda a Lodi, la dominara con el pie izquierdo y definiera con exquisitez por encima del arquero Ederson. Claro que Di María pudo recibir el preciso pase de De Paul, en buena medida, porque Lodi reaccionó tarde y tuvo un leve desvío/pifia de la pelota. El actual futbolista de Atlético de Madrid quedó expuesto porque la jugada terminó en gol y, además, por los gestos incrédulos de sus compañeros, especialmente de Casemiro.

Casemiro's "WTF!" face after Di Maria embarrassed Lodi. pic.twitter.com/njO1Exo228 — Felipe Cárdenas (@FelipeCar) July 11, 2021

La jugada fue determinante en la final. Y también le causó un gran daño personal al futbolista brasileño. En las últimas horas confesó que, luego del error en Río de Janeiro, debió buscar ayuda psicológica por el maltrato y el señalamiento que sufrió en distintos ámbitos.

“Fue todo muy duro. Lloré bastante. Me quedé mal de la cabeza y fui en busca de un psicólogo y todo porque era bien difícil. Bajé mi nivel también en mi club y me afectó bastante” , relató el defensor en TNT Sports Brasil. Lodi contó que se comunicó con un psicólogo que conocía de la época en la que jugaba en el club Athletico Paranaense.

“Ocurrió ese problema en la selección y me dije: necesito colocar mi cabeza en orden. No era depresión, pero iba camino del entrenamiento en Atlético de Madrid y me quería volver ; salía a jugar y quería salir rápido del partido. Fue difícil”, añadió el jugador que es entrenado por Diego Simeone en Atlético de Madrid.

La celebración de Ángel Di María tras marcar el 1 a 0 de la Argentina frente a Brasil, en la final de la Copa América 2021, en el Maracaná. Alexandre Schneider - Getty Images South America

“Pensé en llamar al psicólogo, necesitaba desahogarme, comunicar todo lo que estoy sintiendo. Al hacerlo, me quité ese peso de encima y me dejó más fuerte. Hoy continúo trabajando con él”, completó Renan Lodi, de 23 años, da hoy por superada esa etapa angustiante y asegura que está “muy feliz” con el momento que está viviendo en el club español, donde está jugando en una posición más adelantada que la de lateral izquierdo.

Tiempo después de la final y el título del seleccionado mayor después de 28 años (desde la Copa América de Ecuador 1993), Di María reveló que Ángel Correa, jugador de Atlético de Madrid y compañero de Lodi, en el vestuario del seleccionado había comentado que el lateral brasileño solía fallar en los retrocesos y que por ese motivo no estaba siendo titular.