Pep Guardiola se cruzó con el arquero de Crystal Palace en el empate sin goles de Manchester City

Enérgico y apasionado. No sabe vivir los encuentro de otra manera. Y tampoco se queda con nada. Cuando algo lo incomoda lo hace saber y toma el control del asunto. Por eso Pep Guardiola no tuvo problemas en encarar al arquero de Crystal Palace, Vicente Guaita, para recriminarle que no le había parecido correcto que hiciese tanto tiempo durante el partido que Manchester City igualó sin goles y complicó su camino al título de la Premier League.

El City dejó escapar una gran posibilidad, en su visita a Selhurst Park, de evitar que Liverpool se le acerque, ya que está a cuatro puntos con un partido menos. Quizá por eso estaba tan incómodo Guardiola. Al término del partido, el DT del Manchester City se mostró muy molesto con Vicente Guaita. El arquero español tuvo una gran tarea, pero terminó desquiciando al técnico catalán por lo que él consideró pérdidas de tiempo continúas.

Pep Guardiola and Vicente Guaita having a heated conversation at full-time 👀 pic.twitter.com/bwjaTtVt4G — Football Daily (@footballdaily) March 14, 2022

Cuando se acabó el encuentro, Guardiola fue directo a encarar a Guaita y le recriminó su actitud a lo que el arquero le respondió con tranquilidad, encogiéndose de hombros y haciendo ver que no había hecho nada malo. La charla terminó con Guardiola dando una palmadita en la espalda del arquero valenciano y éste abriendo los brazos casi sin darle crédito al reclamo.

Tras el encuentro Guardiola evitó la controversia y cuando le consultaron si algo lo incomodó del empate, se limitó a decir: “Hemos jugado para ganar el partido; hemos creado más. La forma en que jugamos fue increíble en un estadio difícil, con un césped que no era perfecto”.

Y continuó: “Hicimos un muy buen partido. En los 90 minutos, concedimos algunos errores, pero la forma en que jugamos fue muy buena. La suerte no existe en el fútbol. Tenemos que convertir goles y no lo hicimos”, dijo en BBC Sports.