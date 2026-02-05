El DT de Tottenham Hotspur habló sobre los últimos exabruptos del Cuti Romero

Thomas Frank, entrenador de Tottenham Hotspur, dijo en la conferencia de este jueves que el último arrebato de Cristian “Cuti” Romero en las redes sociales fue “manejado internamente” por el club.

En una publicación de Instagram, subida aproximadamente media hora después de la fecha límite de transferencias del lunes, el defensor argentino había dicho que era “increíble pero cierto y vergonzoso” que los Spurs “solo tuvieran 11 jugadores disponibles” para el empate 2-2 con Manchester City un día antes.

Los Spurs perdieron a varios jugadores por lesiones el mes pasado, lo que llevó a Frank a admitir la semana pasada que su equipo era más débil al final del mercado de pases que al principio, a pesar de las incorporaciones de Conor Gallagher, del Atlético de Madrid, y el joven lateral brasileño João Víctor de Souza Menezes.

Se recuerda: Romero había sido nombrado capitán de los Spurs por el danés Frank en el verano europeo luego de la partida del surcoreano Son Heung-min a la Major League Soccer.

Al preguntársele al técnico sobre la publicación de su capitán, Frank respondió: “Si quieres saber a qué se refería, por supuesto que tienes que preguntárselo. Esa es la manera correcta de responder a la pregunta”. Y amplió: “Cuti es un jugador muy apasionado que lo da todo en la cancha y es muy ambicioso. Quiere ganar siempre. A veces, cuando uno se comporta así, puede haber un estallido. Ocurrió esta vez y, por supuesto, es algo que gestionamos internamente”.

“Hay muchas maneras de hacer las cosas”, continuó Frank, quien se negó a decir si Romero había sido multado por el club. Para luego completar: “Cuti nos ha dado muy buenos resultados esta temporada y las anteriores. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Yo no lo habría hecho. Ése es mi mensaje”.

Cuti Romero y Micky van de Ven le reclaman al árbitro Darren England, en la derrota de Tottenham ante Bournemouth, el mes pasado GLYN KIRK� - AFP�

No es la primera vez que el argentino, que abandonó el partido en el entretiempo contra el City por una dolencia, critica la jerarquía de los Spurs en redes sociales. Tras la derrota por 3-2 ante el Bournemouth en enero, Romero dijo que “deberían ser otros los que salieran a hablar”, pero “solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir alguna mentira”. Más tarde, volvió a subir la publicación, omitiendo acerca de las supuestas “mentiras”.

La temporada pasada, después de una dura derrota ante Chelsea en diciembre de 2024, Romero pareció apuntar a la falta de ambición de los Spurs en una entrevista con la emisora ​​española Telemundo Deportes, comparando desfavorablemente su grado de inversión en la compra de jugadores respecto de otros grandes como Manchester City, Liverpool y Chelsea.

“En los últimos años siempre es lo mismo: primero cambian los jugadores, luego el cuerpo técnico y siempre son los mismos los responsables”, añadió.

Más allá de sus reacciones, Frank considera al Cuti Romero como un jugador fundamental OLI SCARFF� - AFP�

En otra publicación aparentemente oportuna, Romero rindió homenaje al predecesor de Frank, Ange Postecoglou, horas después de que se anunciara el nombramiento del danés en el verano, diciendo que el australiano tuvo éxito “a pesar de los muchos obstáculos que siempre existieron y siempre existirán”.

Al preguntarle sobre los repetidos estallidos de Romero, Frank dijo: “Ante todo, no sé si son cuatro (incidentes separados). Quizás tengas mejores estadísticas que yo. Sé que después del partido contra el Bournemouth y este partido (contra el Manchester City), esos son los dos (incidentes) que identifico. Por supuesto, como con muchas cosas, lo estamos gestionando internamente en cuanto a cómo lo estamos solucionando. Ese es mi mensaje principal”.

“Creo que demuestra que Cuti es extremadamente apasionado, quiere ganar, quiere hacer todo lo que pueda junto con sus compañeros para lograr grandes cosas, pero debes preguntarle (qué significa) la próxima vez que hables con él”.

Romero está disponible para el partido del sábado a mediodía contra el Manchester United en Old Trafford, y se espera que forme pareja en la defensa central con Micky van de Ven, quien se perdió los dos últimos partidos. “Micky está bien, se entrenó hoy”, aseguró Frank. “Está disponible para la selección del sábado. Djed (Spence) está cada vez más cerca. Estará un poco indeciso, pero hay muchas posibilidades de que esté listo”.