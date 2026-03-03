El DT de West Ham le prohibió al español Adama Traoré que levante pesas en el gimnasio

Es una situación muy particular y que no suele salir a la luz. Sin embargo, hace algunas horas se conoció que el entrenador de West Ham, Nuno Espirito Santo, le prohibió al español Adama Traoré, jugador conocido por su voluminosa musculación, que levante pesas en el gimnasio, ya que entienden que ese tipo de entrenamiento no es favorable para el estado atlético del lateral español.

El técnico portugués confirmó que Traoré, que llegó a su equipo procedente del Fulham, ya fue notificado de esta determinación: “Su físico y su genética es increíble, pero debería evitar el gimnasio. Ya le he dicho que no puede ir. Es algo de lo que se tiene que dar cuenta, que ya levanta demasiadas pesas. Va a hacer trabajo de prevención en el gimnasio, pero no va a levantar peso”, dijo Espirito Santo. Y agregó: “Por ejemplo, tenemos el caso contrario, con Airidas Golambeckis, un defensor del Sub-21, que pasa muchas horas en el gimnasio porque tiene que sumar peso”.

Según The Sun, West Ham tomó esta determinación para prevenirlo de posibles lesiones y para optimizar su rendimiento dentro de la cancha. Mientras que explicaron que el staff técnico del equipo inglés entiende que sumar más masa o rigidez muscular podía afectar la explosividad de Traoré y se multiplican las posibilidades de que se lastime.

“Adama es un jugador único. No hay muchos en el mundo con su habilidad, su velocidad y su capacidad en el uno contra uno. Es un talento que vamos a aprovechar, pero llevará tiempo. Tiene que adaptarse y entender la dinámica del equipo. Lo ha demostrado en España y en Inglaterra, así que estamos hablando de un jugador de mucho nivel”, explicó Espirito Santo.

Adama es uno de los jugadores más rápidos del mundo, ya que según las mediciones de la FIFA, el español está en el top tres de los futbolistas más veloces, con 36.2 kilómetros por hora. El lateral español que es originario de L’Hospitalet de Llobregat, cerca de Barcelona, es parte de La Roja de España y ya participó en la Eurocopa 2020. Su debut con en el conjunto nacional se dio ante Portugal en 2020, bajo las órdenes de Luis Enrique.

Este jugador, que llama la atención por su volumen muscular, además, contó que antes de los partidos se coloca en sus brazos aceite para bebé para evitar faltas y agarrones, que puedan lesionarle los hombros. “El aceite era un secreto que ya todo el mundo conoce. Por el tema de problemas de hombro y por las faltas que me hacen al intentar agarrarme, me ayuda a que no puedan hacerlo y también a evitar lesiones”, relató hace un tiempo.

Frente a la potencia física que caracteriza a Traoré es que el club inglés, según publica The Mirror, le diagramará un nuevo plan de entrenamiento en el que no trabajará el tren superior de su cuerpo y la mayoría de los ejercicios estarán destinados al estado aeróbico del futbolista.