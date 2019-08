Pogba recibió una oleada de insultos racistas tras fallar un penal y se descargó en las redes sociales Crédito: Instagram Paul Pogba

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2019 • 13:20

Hay dos retratos en las paredes de la casa de Paul Pogba que tienen un significado muy especial. Uno es el de su padre Fassou Antoine Pogba, fallecido en 2017 a los 79 años: nació en Guinea, formó una familia con la congoleña Yeo Moriba y a comienzos de los 90 emigraron a Francia, donde nació Paul, a diferencia de sus hermanos gemelos Florentin y Mathias, también futbolistas, quienes nacieron en Conakri, capital de Guinea. El otro cuadro es el de Martin Luther King, el histórico activista estadounidense que luchó entre los años 50 y 60 por los derechos civiles para la población afroamericana, buscando acabar con la discriminación racial.

Las dos figuras vuelven a cobrar mucho más valor en el presente de Pogba, luego de sufrir un nuevo ataque racista en el fútbol inglés: el lunes pasado falló un penal en el empate 1-1 de Manchester United ante Wolverhampton como visitante en la Premier League y recibió una oleada de mensajes discriminatorios en las redes. La situación fue tan grave que el club inglés publicó un comunicado en el que destacó tener "tolerancia cero" con cualquier forma de racismo y discriminación y hasta Twitter se encargó de eliminar mensajes y bloquear cuentas.

Ayer, luego de ser titular en la derrota del sábado por 2-1 ante Crystal Palace como local, el volante francés de 26 años rompió el silencio, decidió expresarse en las redes sociales por lo ocurrido y envió un emotivo mensaje contra el racismo. "Mis ancestros y mis padres sufrieron para que mi generación pudiera ser libre hoy, pudiera trabajar, tomarme el autobús, jugar al fútbol. Los insultos racistas son ignorancia y solo pueden hacerme más fuerte y motivarme a luchar para la siguiente generación", escribió Pogba en su cuenta de Instagram.

Al texto lo acompañó con una foto suya sosteniendo en brazos a su primer hijo (nacido a comienzos de años) que tuvo con su pareja, la modelo boliviana Maria Salaues, entre los retratos de su padre Fassou Antoine y Luther King. Además, agregó el hashtag #SayNotoRacism ("Decile no al racismo"), en una publicación que va camino a los dos millones de "me gusta" en menos de un día.

Diversos futbolistas de todo el mundo han comentado el posteo de Pogba para apoyarlo: los franceses Kylian Mbappé, Benjamin Mendy, Samuel Umtiti, Blaise Matuidi y Alexandre Lacazette, el italiano Mario Balotelli, el holandés Memphis Depay, el colombiano Juan Cuadrado, entre otros. Y tras los miles de comentarios recibidos, el mediocampista de Manchester United volvió a escribir otro emotivo mensaje.

"Me tomó unos días comentar sobre el abuso racial. Cuando sostengo a mi hijo frente a los héroes de mi pared, el pasado y el futuro se unen. Mientras veo los asombrosos logros del pasado por la igualdad y la libertad, espero que la generación de mi hijo logre mucho más en el camino hacia la paz racial. Rezo para que mi hijo no crezca en un mundo de 'nosotros' contra 'ellos', sino en un mundo donde todos puedan expresarse y vivir sin confrontación. Rezo para que los afectados por el racismo sean fuertes y le pido a Dios que perdone a los perpetradores y me de tolerancia y comprensión hacia esas pobres almas", escribió Pogba.

"Para aquellos que nos despertamos todos los días para pelear nuestras batallas, que seamos libres, que seamos saludables, que seamos fuertes, que nunca perdamos la fe. Es un truco tan antiguo tratar de debilitar a alguien atacándolo por su color de piel, género o sistema de creencias. Me hace reír de una forma ridícula. Juntos siempre seremos más fuertes. A todos los fans, compañeros y amigos que me enviaron tantos mensajes bonitos de tantos países, mis profundos agradecimientos. Los leí a todos", cerró el francés.