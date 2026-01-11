Taty Castellanos anotó su primer gol en West Ham y el equipo inglés avanzó de ronda en la FA Cup

El argentino Valentín Taty Castellanos, que hace apenas un puñado de días fue presentado como incorporación de West Ham, ya empieza a pagar y devolver la confianza con gritos de gol. Por la tercera ronda de la FA Cup, el torneo más antiguo del fútbol (se juega desde hace 154 años), The Hammers (Los Martillos) estaban teniendo dificultades contra Queens Park Rangers, equipo que está undécimo en la segunda división inglesa... pero el mendocino desanudó el desafío para el alivio del equipo que actúa en la Premier League y que triunfó 2-1.

El festejo de Taty Castellanos, tras anotar su primer gol en West Ham, por la FA Cup

Tras el 1-1 en el tiempo regular (90 minutos), Castellanos, procedente de Lazio y en varios momentos pretendido por Marcelo Gallardo para River, provocó el festejo de los hinchas de West Ham con un cabezazo inatajable para el arquero del Queens Park Rangers. El tanto fue a los 7 minutos del primer tiempo de la prórroga, tras un centro desde la izquierda del neerlandés Crysencio Summerville. Castellanos, con el número 11, celebró su primer gol en el club británico corriendo hacia una esquina, acompañado por sus compañeros.

El primer tanto de Castellanos en West Ham

Castellanos, que antes de actuar en Europa (en Girona de España) tuvo una destacada campaña en la MLS de Estados Unidos, recibió una ovación cuando fue reemplazado en el segundo tiempo de la prórroga. En su lugar ingresó otro argentino, el mediocampista Guido Rodríguez.

No bien el árbitro pitó el final, se desató el tradicional festejo de West Ham, con las burbujas: los hinchas lanzan “pompas de jabón” y cantan “I’m Forever Blowing Bubbles” (Siempre estoy soplando burbujas), como himno, simbolizando la esperanza.

La llegada de Castellanos se produjo después de que el West Ham completara el fichaje del atacante Pablo Felipe y pagó por el argentino una cifra cercana a los 29 millones de euros (33,4 millones de dólares). “Estoy muy contento porque es un reto muy importante para mí personalmente y vengo a aportar, a intentar ayudar al equipo lo máximo que pueda”, dijo Castellanos tras firmar el vínculo. Un jugador ofensivo era una de las prioridades del entrenador Nuno Espirito Santo para la ventana de enero, la primera de su mandato después de reemplazar a Graham Potter en septiembre pasado.

Más allá de la alegría en la FA Cup, West Ham está sumamente comprometido en la Premier League. De hecho, tras la caída 2-1 frente a Nottingham Forest por la fecha 21°, quedó en zona de descenso, en el puesto 18°. Castellanos, que varias veces fue convocado para la selección argentina por Lionel Scaloni, se encumbra como una de las grandes esperanzas para salvar al equipo.

Goleada de Arsenal con un brasileño como figura

El paulista Gabriel Martinelli, criticado por una acción antideportiva ante Liverpool, se redimió y llevó a Arsenal a la cuarta ronda de la FA Cup con un triplete para derrotar 4-1 a Portsmouth, que actúa en la Championship (segunda categoría).

El conjunto más débil soñó con la sorpresa ante el líder de la Premier League cuando se adelantó a los tres minutos, por medio de Colby Bishop. El técnico de Arsenal, Mikel Arteta, había realizado diez cambios respecto al equipo que empató 0-0 con Liverpool el jueves, por la Premier League. Martinelli fue duramente criticado por intentar empujar a Conor Bradley fuera del campo de juego en los minutos finales, después de que el irlandés cayera al suelo con una grave lesión de rodilla. Liverpool confirmó este domingo que el lateral derecho necesitará cirugía y se perderá el resto de la temporada.

El brasileño Gabriel Martinelli se lució en la FA Cup, anotando tres goles ante Portsmouth GLYN KIRK� - AFP�

Martinelli le pidió disculpas a Bradley tras el partido y no pareció afectado por el revuelo este domingo en el Fratton Park. La ventaja local duró apenas dos minutos: Arsenal igualó con un gol en contra de Andre Dozzell. Luego comenzó el festival de Martinelli, abriendo su cuenta al peinar la pelota en un córner, a los 25 minutos. Noni Madueke desperdició la oportunidad de poner el 3-1 de penal al disparar desviado. Martinelli sentenció el partido muy pronto en el segundo tiempo, tras un centro de su compatriota Gabriel Jesus, antes de completar su hat trick en otro córner, de nuevo de cabeza.

