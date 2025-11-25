El emotivo video de Boca, a cinco años de la muerte de Diego Maradona

Se ha utilizado un sinnúmero de calificativos para describir en cuerpo y alma a Diego Armando Maradona. Y aunque, como dijo Jorge Valdano, es “el ausente más presente”, cada 25 de noviembre vuelve a abrirse la misma herida para muchos que lo idolatraron: la de la estrella irrepetible, la del mito inmortal que dejó un hueco imposible de llenar en el fútbol. Sin embargo, Boca halló este año una manera de conmover otra vez, de volver a tocar la fibra más íntima de la memoria colectiva de los maradonianos.

El club publicó un video simple en su ejecución y que apunta a la sensibilidad: la estatua de Maradona, ubicada en los pasillos internos de la Bombonera, se convierte en un santuario silencioso. Hinchas de todas las edades avanzan uno a uno y dejan una margarita sobre la media izquierda de la figura metálica.

La icónica fotografía en la que Dalma Maradona le pone margaritas en las medias a su papá Diego YouTube / Dalma

El gesto no es casual: es un guiño a una de las escenas más tiernas de la vida del Diego papá, cuando en pleno entrenamiento de Napoli, su pequeña hija Dalma se acercó a ponerle flores en las medias mientras él sonreía, suspendiendo por un instante la vorágine que siempre lo rodeó.

El detalle conmueve por sí mismo. Pero la música potencia todo: de fondo suena una versión acústica de “La mano de Dios”, interpretada por la guitarra de Jorge Alvarado. Esa melodía se volvió, casi sin proponérselo, en un himno.

Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá ♾️



Te extrañamos todos los días, Pelu 💙💛💙 pic.twitter.com/BnRFIvu39a — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 25, 2025

A cinco años de la noticia que paralizó al país aquel 25 de noviembre de 2020, el video logró lo que parecía improbable: entregar una nueva forma de emoción en un terreno donde todo parece haber sido dicho. Y lo hizo desde la austeridad visual, desde la intimidad con el hincha y desde un gesto pequeño que funciona como guiño a la nostalgia.

El amor de los hinchas

El homenaje no quedó solo en lo institucional. El último domingo, dos días antes del aniversario, la Bombonera volvió a convertirse en un escenario maradoniano en estado puro.

Desde la segunda bandeja norte extendieron banderas en su honor, acompañadas por un repertorio que ya forma parte del ADN del estadio: “Vale diez palos verdes, se llama Maradona…”.

Eso quedó reflejado en el video que compartió Boca a las 10.10 de este 25 de noviembre con un mensaje simple: “Para darme un rinconcito en sus altares”.

Para darme un rinconcito en sus altares 🔟 ♾️ pic.twitter.com/ZvkMNBluQy — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 25, 2025

El pedido de Justicia

En la cuenta oficial de Maradona también hubo movimiento. Fue con una sutileza poética de María Elena Walsh y su canción “Como la cigarra”, que dice: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando”.

El posteo incluyó una foto en blanco y negro de Diego mirando hacia el cielo. Y un pedido de justicia por lo que, a criterio de sus herederos, fue una muerte evitable, con la frase “Te amamos (1960-∞)“.

Napoli, la AFA y La Liga

Desde la cuenta oficial de la selección argentina se hicieron eco del aniversario. Allí subieron un video en el que se recuerda el recorrido del coche fúnebre con los restos del ídolo y la frase: “#DiegoEterno. Solo muere quien es olvidado y a vos, Diego, te recordamos cada día A 5 años del paso a la inmortalidad de Diego Armando Maradona”.

#DiegoEterno ♾️



Solo muere quien es olvidado y a vos, Diego, te recordamos cada día 🩵🤍



🙌 A 5 años del paso a la inmortalidad de Diego Armando #Maradona 🔟 pic.twitter.com/tr1OFaLp8f — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 25, 2025

En tanto, la cuenta de la Liga Profesional optó por una ilustración de Diego y la frase “Por siempre Maradona”

Como era de esperar, Napoli también hizo mención a este quinto aniversario del fallecimiento del gran ídolo de la ciudad italiana.

En su caso fue con una foto de Maradona envuelto en un infinito y la frase, en español: “Diego sos eterno”.