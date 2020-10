Fernando Niembro disintió con Miguel Simón sobre el aporte de Lionel Messi a la selección argentina en toda su etapa con la camiseta albiceleste. Para Niembro, un futbolista debe evaluarse por los campeonatos ganados. Crédito: captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2020 • 10:10

En el programa ESPN Fútbol Club se mostró un informe de la actualidad futbolística de Lionel Messi y hubo un tirante cruce entre los periodistas Miguel Simón y Fernando Niembro por la manera de evaluar a los jugadores de fútbol.

Niembro le preguntó a sus compañeros sobre cómo se evalúa a un futbolista. "¿Como medís vos a un jugador? Por los goles, por los campeonatos, por las asistencias. Cuéntenme los campeonatos que tiene Messi para la Argentina", comenzó, punzante, el periodista.

Miguel Simón le contestó fundamentando con las diferencias en el juego utilizado en Barcelona y en la selección: "Messi no es tenista, no es un deporte individual, forma parte de un equipo de fútbol. En Barcelona le han formado un equipo, y Messi giraba alrededor. Los argentinos hicimos durante mucho tiempo que todo girara alrededor de Messi, cuando en el Barcelona hacían lo inverso".

Niembro recordó la actuación del delantero en 2014 y replicó: "En el Mundial de Brasil, Messi jugó la final como todo el campeonato, pasó inadvertido. Luego del entretiempo del primer partido contra Bosnia, los jugadores le cambiaron el planteo al entrenador y desde ahí ganaron todos los partidos por 1 a 0, como a Irán y a Suiza. Luego empatamos con Holanda y perdimos la final con Alemania. ¿En donde están las grandes actuaciones de Messi? ¿Cuántos goles y asistencias hizo en el Mundial?"

Seguidamente, Niembro dijo que hay que pedirle a Messi, que se cargue el equipo al hombro como lo hizo Maradona. "Con un tobillo hinchado, jugaba bien todos los partidos y se los llevaba puestos a todos", recordó el periodista.

Simón rápidamente opinó que es incomprobable que Maradona haya jugado bien todos los partidos con la selección argentina. "Si querés podemos repasar los partidos en VHS, que tengo varios. Ha sido el jugador más grande de la historia del fútbol argentino, sin lugar a dudas. Ha hecho un Mundial fantástico, de ahí a jugar bien todos los partidos es otra cosa".

Javier Castrilli se metió en la discusión y le apuntó a Niembro: "A vos te importa solamente Messi para descalificarlo. La variable de no haber ganado un campeonato para ser considerado el mejor del mundo es falsa".

Con respecto a la relevancia que tienen los logros deportivos, Niembro afirmó: "Para calificar a un jugador lo único importante es ganar o no ganar. Lo único que importa en la carrera de un jugador es ganar. Le estamos contando a la gente una historia que no existe cuando Simón dice que es el gran pasador argentino. Argentina contra Ecuador pateó dos veces al arco, y una fue el penal de Messi. ¿Y vos me hablas de un gran asistidor?", le preguntó irónicamente a su compañero en la mesa.

Fue entonces que Simón le contestó: "Por más que sean pocas, fueron cuatro las llegadas, revisá las estadísticas" y Niembro respondió con el mismo argumento: "Sí, sí, revisá las estadísticas..", luego se diluyó el tema pero la tensión continuó por el resto del programa