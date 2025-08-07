El entrenador de Pumas reveló que Álvaro Ángulo recibió amenazas de muerte antes del cruce ante Inter Miami

El conflicto entre Independiente y Álvaro Angulo volvió a sumar un capítulo y escaló a un nuevo nivel de tensión. Efraín Juárez, entrenador de Pumas, de México, contó que el lateral izquierdo colombiano recibió amenazas de muerte antes de disputar el partido ante Inter Miami y dijo que sospecha que las agresiones provienen de la Argentina.

Durante la conferencia de prensa posterior a la victoria del equipo estadounidense, Juárez reaccionó a la pregunta de un periodista argentino y reveló públicamente las advertencias hacia el jugador. “Quiero decir algo públicamente porque no es normal. Tenemos un asunto complicado porque esta mañana Álvaro [Ángulo], que jugó en Independiente, de la Argentina, recibió amenazas de muerte a su correo y a su teléfono. Hay que estar bastante atentos a esas circunstancias”, expresó.

El exfutbolista, que ahora dirige a Pumas, afirmó que desde la institución no saben de dónde vienen las agresiones, sin embargo, detallaron que todo suele indicar que fueron enviadas desde la Argentina. El director técnico, además, sostuvo que el club inició una investigación interna: “Son amenazas de muerte, quiero que entiendan eso”.

Efraín Juárez denunció publicamente que Álvaro Angulo recibió amenazas y señaló que podrían ser de Argentina, donde jugaba antes de llegar a Pumas, en Independiente. pic.twitter.com/Sg6CytGwvr — TNT Sports México (@tntsportsmex) August 7, 2025

“Obviamente que, como un gran profesional, el chico hizo su esfuerzo para jugar, pero esas cosas también hay que decirlas y hablarlas. No es fácil de digerir. Imaginate despertar con amenazas de muerte en tu teléfono antes de jugar un partido. Cero tolerancia a esas circunstancias”, continuó.

Ángulo llegó a Independiente a principios de 2025 y se ganó el respaldo de los hinchas al poco tiempo: le rindió al equipo, cumplió y convirtió goles importantes siendo defensor, entre ellos, a Racing en el clásico de Avellaneda y a Boca en los cuartos de final del torneo argentino. Sin embargo, se fue a Pumas de México en julio y explotó contra la dirigencia del Rojo por el manejo de su situación contractual durante su estadía en la Argentina.

A finales de junio, “Pantera Negra” acusó que en el Rojo no lo cuidaron y dijo que la relación se rompió porque los dirigentes “no supieron manejar las cosas”. A su vez, esta semana apuntó, en diálogo con ESPN Colombia: “Lo que pasó fue que, cuando yo llego a Independiente, lo hago libre de Atlético Nacional y a la firma Independiente tenía que pagarme una prima porque yo le estaba vendiendo el pase. Es algo que le quiero aclarar a la gente, le vendo el 85% de mi pase y no el 50% como se dijo”.

En tanto, manifestó: “Cuando entro en esa discusión, lo que yo les digo es que, como yo miraba muchos pases que estaban entrando a Independiente, muchas compras, necesitaba que se pusieran al día conmigo. De las dos cuotas que tenían que pagarme en marzo y en junio no lo habían hecho. Les dije que tienen plata para comprar jugadores y al jugador que pertenece a ustedes no lo tienen al día. Nunca pedí un aumento de salario, solo que se pusieran al día con la prima que habíamos acordado al momento de la firma“.

La novela entre Independiente y Angulo no tiene final.

Ante las declaraciones de Angulo, la dirigencia de Independiente no se quedó de brazos cruzados y respondió con un comunicado que fue difundido a través de su sitio oficial. Desde la gestión de Néstor Grindetti remarcaron que hubo “algunos conceptos inexactos que atentan contra la salud institucional”. “El club planteó la mejora significativa de su contrato para retenerlo, considerando las actuaciones deportivas del futbolista, ya que en caso de irse debíamos reemplazarlo indefectiblemente generando un nuevo costo para la institución. No obstante, las posiciones del jugador y la de su agente fueron siempre intransigentes manifestando que quería irse“, escribieron.

Durante su estadía en Independiente, el lateral izquierdo convirtió cinco goles en 24 partidos y tuvo rendimientos aclamados por los hinchas. De todos modos, a raíz de los desacuerdos con la dirigencia, fue vendido a Pumas a cambio de 1.5 millones de dólares por el 50% del pase del colombiano: 500 mil para el club, 600 mil para su representación y 400 mil para el jugador. Además, le entregó la totalidad de la ficha de Pusetto, atacante que firmó contrato por dos años y medio con el Rojo.