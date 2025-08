Nuevo conflicto entre Álvaro Angulo e Independiente: del “poco serios” al “pidió irse en instancias decisivas”

Independiente no tiene paz. El semestre empezó mal desde lo futbolístico: el equipo está último puesto en la Zona B del Torneo Clausura y la reciente eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina agravó la situación. Como si fuera poco, se sumó otro capítulo del conflicto entre Álvaro Angulo y los dirigentes del club.

El colombiano habló en un medio de su país y atacó a la comisión directiva: “les dije que eran poco serios”, expresó. Pero desde Avellaneda respondieron: “comenzó a plantear su interés por irse mientras estábamos disputando instancias decisivas”.

El lateral colombiano tuvo un paso fugaz, pero muy bueno por Independiente. Convirtió cinco goles en 24 partidos y se metió rápidamente en el corazón del exigente hincha. Sin embargo, tras algunos desacuerdos con la dirigencia, se fue del club y fue vendido a Pumas de México en una negociación en la que ingresó Ignacio Pusetto.

Álvaro Angulo disputó su último partido con la camiseta de Independiente ante Gimnasia de Mendoza por los 16avos de final de la Copa Argentina el pasado 29 de junio Prensa Copa Argentina

Estaban como antecedente sus declaraciones tras su último partido frente a Gimnasia de Mendoza el pasado 29 de junio. “Desde el club nunca me cuidaron y esa es mi bronca con los directivos. Se rompió una relación, no supieron manejar las cosas”, disparó. Y como si fuera poco, este sábado por la noche, “Pantera Negra” volvió a referirse al tema y fue categórico.

“Lo que pasó fue que, cuando yo llego a Independiente, lo hago libre de Atlético Nacional y a la firma Independiente tenía que pagarme una prima porque yo le estaba vendiendo el pase. Es algo que le quiero aclarar a la gente, le vendo el 85% de mi pase y no el 50% como se dijo”, explicó en una entrevista con ESPN Colombia.

“Cuando entro en esa discusión, lo que yo les digo es que, como yo miraba muchos pases que estaban entrando a Independiente, muchas compras, necesitaba que se pusieran al día conmigo. De las dos cuotas que tenían que pagarme en marzo y en junio no lo habían hecho. Les dije que tienen plata para comprar jugadores y al jugador que pertenece a ustedes no lo tienen al día. Nunca pedí un aumento de salario, solo que se pusieran al día con la prima que habíamos acordado al momento de la firma”, concluyó.

Una horas más tarde y a primeras horas de este domingo, la comisión directiva de Independiente decidió responder a sus dichos y contraatacó con un comunicado a través de su página web oficial aclarando que “algunos conceptos inexactos atentan contra la salud institucional”. En primer término, aclaran que “el jugador se incorpora al CAI en condición de libre atento su finalización de contrato con el Atlético Nacional de Medellín”.

Luego, empiezan a explicar el contexto en el cual el defensor pidió marcharse. “Ante una oferta de Pumas de México recibida directamente por el jugador, Angulo comenzó a plantear su interés por irse del club mientras estábamos disputando instancias decisivas del Torneo Apertura 2025. Aclaramos que a esa fecha no se le adeudaba suma alguna al Jugador y además, se había cancelado anticipadamente el 90% de un pago de prima que vencía el 15/7/25. Además, comenzó a plantear el interés de PUMAS de la UNAM por contratarlo ante lo cual se le planteó siempre que tenía contrato por tres años”.

Néstor Grindetti, presidente del Club Atlético Independiente y representante de la comisión directiva del fútbol Lucas Ignacio Mangi - LA NACION

Desde la institución mencionaron las negociaciones con el futbolista: “Independiente planteó la mejora significativa de su contrato para retenerlo, considerando las actuaciones deportivas del futbolista, ya que en caso de irse debíamos reemplazarlo indefectiblemente generando un nuevo costo para la institución. No obstante, las posiciones del jugador y la de su agente fueron siempre intransigentes manifestando que quería irse”.

También se menciona que el presidente y otros directivos intentaron convencerlo sin éxito, justificando su negativa en que prefería “cambiar de aire” y que se iba a sentir más cómodo continuando su carrera en otra institución. “Ante esta postura sostenida frente a directivos y cuerpo técnico, comenzamos oficialmente las negociaciones con Pumas con el final por todos conocido”.

Por último informan que “desconocemos los motivos que llevan al jugador a realizar esas declaraciones pero nos vemos en la necesidad de llevar claridad a un tema sensible para todos los simpatizantes”. En el final del comunicado la CD adjuntó el documento en el que informan que “a la fecha nada se le adeuda ni al jugador ni a su agente en ningún concepto”.

La historieta entre Angulo y la directiva del Rojo empezó el 29 de junio pasado tras el partido de los 16avos de final de la Copa Argentina. Aquella tarde en San Luis, Independiente derrotó 2 a 1 a Gimnasia de Mendoza y el tanto del triunfo para el Rey de Copas lo hizo Angulo sobre la hora. Tras el partido, el lateral había dicho: “Desde el club nunca me cuidaron y esa es mi bronca con los directivos. Se rompió una relación, no supieron manejar las cosas. No tengo temor de decirlo: tengo mucha bronca con los dirigentes, se lo dije al presidente. Al hincha, desde que estoy, le digo que entregué todo, es la institución a la que represento y nunca armé cosas o puse mala cara para entrenar, pueden preguntar. Cuando me toque, daré el 100 por ciento”.

Finalmente, Angulo fue traspasado a Pumas de México a cambio de 1.5 millones de dólares por el 50% del pase del colombiano: 500 mil para el club, 600 mil para su representación y 400 mil para el jugador. Además, le entregó la totalidad de la ficha de Pusetto, atacante que firmó contrato por dos años y medio con el Independiente. De todos modos, la novela entre el lateral nacido en Tumaco y la dirigencia del Rojo, parece no tener final.