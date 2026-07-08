La reflexión de Scaloni sobre la determinación de Messi para dar vuelta el partido contra Egipto

Con el último pitido del árbitro, Lionel Messi, capitán de la selección argentina, no pudo contener las lágrimas en medio de la emoción por el partido vivido. En la conferencia de prensa, tras la victoria, y al ser consultado por el rendimiento del número 10 en el campo de juego, Lionel Scaloni detalló: “Siempre me emociono. Lo que pasa es que a veces sale la lágrima; salieron también en el vestuario las lágrimas”.

“Les dije a los chicos, y sobre todo a los chicos que están en el banco, a esos chicos que lo ven a él y no pueden creer lo que están viendo, que lo tomen como ejemplo, sin duda”, confesó el entrenador argentino en diálogo con la prensa.

“Es algo maravilloso, lo ven ustedes, porque podría haber dicho: ´Erré el penal y ya está, se acabó, nos vamos, nos hacen el dos a cero y ya está´, pero la vuelve a pedir y vuelve a intentar y se me pone en la piel de gallina, de verdad”, señaló sobre el capitán del equipo, que marcó el 2-2 en los últimos minutos del segundo tiempo.

Los jugadores de la selección argentina celebraron el pase a cuartos de final Aníbal Greco - La Nación

El análisis de Scaloni tras la remontada histórica de la Argentina

Tras una jornada marcada por los nervios, Lionel Scaloni desmenuzó las claves que permitieron revertir el marcador y sellar el pase a la siguiente fase del Mundial.

Al reflexionar sobre la magnitud del encuentro, Scaloni aclaró: “La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido”.

“Porque es una sensación de un equipo que más allá de lo que esté pasando, no deja de ir para adelante, de intentar jugar con la suya. Al final el fútbol es esto, el fútbol después, la táctica, la estrategia, así que es importante”, destacó el entrenador sobre la importancia de el buen funcionamiento de la selección.

“Pero si no tenía esta parte que tuvimos hoy nosotros, no solo hoy, sino otras veces, hubiéramos quedado eliminados”, sumó.

En cuanto a la preocupación de los hinchas argentinos sobre la continuidad de la selección en el Mundial, concluyó: “Que la gente que siga igual y lo que siempre dijo, que la famosa frase, no sé si fue de Leo en Qatar: ´No lo van a dejar tirado´. Es así, es literal, porque es lo que se nota, lo que se palpa. Así que nada, emocionado”.