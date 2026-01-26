El ex DT de la selección de España que usaba ChatGPT, lo echaron y abrió el debate en el fútbol ruso

El fútbol ruso quedó en el centro de la miradas en las últimas horas porque se conoció que un entrenador fue despedido de su cargo por usar de manera desmedida la inteligencia artificial y apoyar sus diseños tácticos, las formaciones titulares y los refuerzos a las sugerencias de ChatGPT. Se trata de Robert Moreno, el ex ayudante de campo de Luis Enrique y DT de Sochi, que fue separado de su cargo, por esta particularidad, según reveló un dirigente del club ruso. La respuesta de Moreno llegó 48 horas después de las acusaciones que salpican su carrera como entrenador.

Durante una entrevista con un medio local, Andrei Orlov, ex director general de Sochi F.C., acusó al entrenador español, que hasta hace cuatro meses era el director técnico del equipo y dirigió a la selección de España en 2019, de haber abusado del uso del ChatGPT: “Para Moreno, ChatGPT llegó a ser una de las principales herramientas, ya que la usaba para el armado del plantel y del equipo”.

🚨🚨| FC Sochi’s former general director revealed that ex coach Robert Moreno regularly relied on ChatGPT for training sessions tactics and even team travel while at the club. 💻🤯



One AI itinerary for a trip to Khabarovsk would have left players without sleep for 28 hours.… pic.twitter.com/1iCba4j7K5 — CentreGoals. (@centregoals) January 25, 2026

Según explicó el ex dirigente del club ruso, durante la preparación de un extenso viaje hacia Jabárovsk, la inteligencia artificial le habría sugerido a Moreno que sus jugadores estuviesen 28 horas sin dormir, para así poder adaptarse al recorrido y al horario. “Le pregunté: ‘Robert, todo está genial, pero ¿cuándo dormirán los chicos?’. Moreno introdujo nuevos parámetros y la presentación se actualizó y corrigió el error. Pero siempre, al final, todo fue siguiendo el programa creado por ChatGPT“, contó Orlov.

Incluso, el directivo reveló que la Inteligencia Artificial influyó sobre la elección de Artur Shushenachev, que estaba en la disputa entre otros dos nombres para ser refuerzo de Sochi. Orlov reveló: “Buscábamos un delantero y elegíamos entre Vladimir Pisarsky, Pavel Meleshin y Artur Shushenachev. Queríamos dos. Debido a la marcha de Guarirapa, fichamos a tres. Moreno introdujo los datos de Pisarsky, Meleshin y Shushenachev de Wyscout en ChatGPT. Shushenachev se perfiló como el mejor jugador según GPT y lo incorporamos”.

Ante semejante situación, y que expuso la carrera de Moreno, el entrenador español brindó una entrevista en el diario español La Razón y explicó: “Nunca he utilizado ChatGPT para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Como cualquier cuerpo técnico, utilizamos herramientas de análisis para organizar información, pero las decisiones deportivas y humanas son siempre del entrenador y su staff”.

Y agregó: “Un chat no prepara mis partidos ni elige jugadores. En el fútbol moderno usamos herramientas de análisis (video, datos y plataformas de scouting), pero las decisiones deportivas —quién juega, cómo entrenamos y qué perfiles necesitamos— las toma siempre el cuerpo técnico con criterio profesional".

Finalmente, Moreno habló sobre las acusaciones de que sumó un refuerzo según los criterios de ChatGPT y explicó: “Sobre el delantero mencionado: presentarlo como una elección de algoritmo no es justo. Su incorporación fue un proceso del club, liderado por la dirección deportiva y validado deportivamente por el entrenador; además, marcó en Copa y tuvo un período de lesión que condicionó su continuidad”.

Además, Moreno le envió una carta abierta a Marca para responder a las acusaciones y contó: “La fuente de estas informaciones es un exdirectivo del club con quien hubo diferencias profesionales que acabaron con su salida. No existe comunicado oficial del FC Sochi confirmando esta versión", escribió el español.

Y cerró: “Mi salida fue de común acuerdo en un momento de resultados irregulares y de diferencias en la planificación deportiva, como pasa en el fútbol. Presentarla como ‘echado por usar ChatGPT’ simplifica algo mucho más completo y además no es cierto“.