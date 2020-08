El exabrupto de un periodista en TV sobre la MLS: "fútbol intercountry"

"Gringo" Cingolani se mostró compungido por la partida de "Bebelo" Reynoso a la MLS Crédito: Fuente: Captura TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2020 • 16:23

El panelista de Presión Alta, Rodolfo "Gringo" Cingolani, realizó un comentario editorial sobre la partida de Emanuel "Bebelo" Reynoso al Minessota United de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

"El fútbol argentino no va a ser lo que era. Y mucho menos, si se va Juanfer Quintero. Ya se fue (Adolfo) Gaich. Y vos Bebelo, a los Estados Unidos. Duele de verdad, viejo", expresó Cingolani sobre Reynoso, sindicado como el protegido del periodista deportivo.

En una analogía con Jesucristo, el excomentarista de Fútbol Para Todos dijo que el futbolista cordobés cargó "con la cruz", y deseó que pueda "resucitar en los Estados Unidos". "No será lo mismo. Prometo ver ese fútbol intercountry solamente para ver tus gambetas, por ver tus pases filtrados, tus goles y tu pegada", sentenció.

Además, el excolumnista de Radio 10 reclamó que en Boca no le dieron "oportunidades", ni lo "respaldaron", ni lo "supieron valorar". También señaló que no "le prestaron la camiseta" para jugar, tan siquiera, "tres partidos seguidos de titular".

Compungido, Cingolani cerró su reflexión con un vaticinio: "Una pena, Bebelo. Pero habrá revancha. Me duele en el alma. En Boca, no supieron nunca entenderte. Perdonalos Bebelo, no saben lo que hacen".

Reynoso, de 24 años, llegó a Boca Juniors a comienzos de 2018, a cambio de una importante suma, la cancelación de una deuda, y porcentajes del pase de los jugadores Juan Cruz Komar, Alejandro Maciel y Adrián Cubas.