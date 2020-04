José Chatruc contó varias anécdotas de su paso por Racing con Mostaza Merlo como DT, cuando salieron campeones en 2001. Fuente: Archivo

16 de abril de 2020 • 16:54

José Chatruc , exfutbolista de Racing y actual panelista deportivo de televisión, opinó con humor sobre Reinaldo "Mostaza" Merlo , el técnico que lo dirigió y que juntos salieron campeones en la Academia en el Apertura 2001.

En LíberoVS , la sección de TyC Sports que recorre las vidas personales y las carreras de futbolistas y entrenadores, Chatruc empezó a contar varias anécdotas. Hasta que llegó el momento que confesó una que se refería a Mostaza , quien patentó la famosa frase del " Paso a Paso " y sacó campeón a Racing, después de 35 años de sequía para el club de Avellaneda.

Al ser consultado por ese equipo campeón, recordó: "Fue una locura, fue muy especial todo. Los hinchas por cábala no querían decir la palabra campeón hasta que no terminó ese partido en cancha de Vélez. Lamento no haber tenido en ese momento celular para grabar todo" . Y sobre su relación con el entrenador, dijo: "La última vez que me llamó Mostaza fue para pedirme que no lo imite más. Terminamos a las puteadas ".

A principios de 2001 fue cuando llegó Mostaza Merlo como técnico a Racing. En ese momento Chatruc se convirtió en una pieza fundamental para construir los cimientos de aquel equipo campeón.

Chatruc, que había surgido en las divisiones inferiores de Platense, después de salir campeón con Racing tuvo un paso por San Lorenzo, donde obtuvo la Copa Sudamericana 2002. En el exterior jugó en Grasshoppers de Suiza y Barcelona de Ecuador. Tuvo una extensa carrera y se retiró en 2012.