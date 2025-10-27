El fallo de la AFA por el partido suspendido: le dieron por perdido el partido a Gimnasia de Jujuy 3-0

El 19 de octubre pasado, Gimnasia y Deportivo Madryn disputaban en Jujuy el partido de ida (que ganaban los locales 1-0) por los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. El partido se suspendió por incidentes, denunciados por Lucas Comesaña, el árbitro principal de ese encuentro, que dio por finalizado el desarrollo en el entretiempo por incidentes sufridos dentro del vestuario. Luego de la presentación de diferentes informes de ambos clubes y del árbitro Comesaña, este lunes salió el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA, que resolvió lo siguiente:

1o) Aplicar al Club Gimnasia y Esgrima (Jujuy) una multa de 2500 v.e. Art. 12, inc. 3, apartado a) del Código Disciplinario.

2o) Tener por perdido el encuentro a favor del Club Deportivo Madryn, con el marcador reglamentario de 0-3, en los términos del artículo 15.1 del Código Disciplinario.

3o) Atento la mención en el informe arbitral del señores Walter Morales y Leandro Meyer, en sus calidades de Presidente y Secretario del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy corresponde correr traslado por el plazo de cinco (5) días a fin de que efectúen los descargos correspondientes.

Más allá de las apelaciones que puedan realizar los dirigentes de Gimnasia de Jujuy, la revancha se jugará en Madryn, aunque falta resolver el día y la hora del encuentro. Aunque, claro, el Lobo debería revertir un 0-3...

Qué había sucedido

Lucas Comesaña decidió suspender el partido luego de que, según dijo, recibió amenazas por parte de directivos del club local. Todo se habría generado por algunos fallos polémicos que perjudicaron a los locales pese a que se imponían por la mínima diferencia.

Gimnasia ganaba el partido 1 a 0 con el gol marcado por Alejandro Quintana a los 42 minutos y luego del descanso los equipos no salían a disputar el segundo tiempo. Pasaron más de 20 minutos y no había novedades. Los hinchas se preguntaban qué sucedía... Los futbolistas aguardaban en el túnel para salir a jugar la segunda etapa, pero los árbitros no. Desde la transmisión oficial informaron que el juez Comesaña pidió reunirse con los presidentes de ambos equipos. Y les dijo que miembros de la dirigencia de Gimnasia habrían increpado y amenazado al juez del partido en la zona de vestuarios. Esto motivó la suspensión definitiva del choque que ganaba Gimnasia en su estadio. Nunca se logró confirmar esta situación por cámaras de la TV o del circuito del estadio y desde la dirigencia de Gimnasia de Jujuy negaron que haya sucedido algo así.

El informe del árbitro

La AFA comunicó que en el informe arbitral presentado por el árbitro se consigna lo siguiente: “Al ingresar al Campo de juego, mientras nos dirigíamos al medio campo para hacer el saludo protocolar con los jugadores de ambos equipos, previo al sorteo e inicio del partido, observo que un menor alcanza balones, me grita a viva voz: “hijo de puta, la concha de tu madre”. Por tal motivo el cuarto árbitro informa al personal de seguridad que no podía estar dentro del campo de juego, por insultar al árbitro, dicho menor lo identificamos cómo: Veloz, Tobías Leandro (DNI: 49641987).

Gimnasia “la institución invocó antecedentes vinculados con el árbitro designado —entre ellos, lo acontecido en el partido ante Deportivo Riestra en la última fecha de 2023— y destacó que durante más de dos temporadas no se registraron incidentes arbitrales en el Estadio 23 de Agosto."

“Finalizado el primer tiempo, nos retiramos escoltados por el personal policial y de seguridad, debajo de sus escudos, los cuales impidieron que nos impacten una gran cantidad de proyectiles que arrojaban desde la platea de la parcialidad local, (aclaro que no tiene manga inflable, de entrada y salida de los árbitros y jugadores), una vez que llegamos al túnel de chapa, escuchábamos golpes arriba del techo y asimismo las paredes, con simpatizantes arriba del techo, además de insultos y amenazas.”

“En el trayecto desde el túnel, al vestuario, habían varios allegados del club local, entre ellos el presidente de Gimnasia de Jujuy, luego al mirar hacia adelante en los últimos metros previos a llegar a la puerta del vestuario de árbitros, se encontraba el inspector de AFA del partido, el Sr. Licursi Gustavo y por delante de él, se encontraba el secretario de Gimnasia de Jujuy Sr. Meyer, Leandro, quien ingresa a una puerta lindera a nuestro vestuario. En ese momento ingresamos al vestuario el equipo arbitral, cerramos la puerta y en un breve instante, ingresa prepotentemente sin permiso, diciéndome de manera amenazante: “hicimos una denuncia por discriminación infantil, que la denuncia ya está en la fiscalía al cuarto árbitro”, asimismo, me dice: “salgan a dirigir bien porque de acá no se van, los meto a los cuatro presos y los dejo tres días detenidos en Jujuy”. Luego de esa amenaza, hago llamar al personal policial, con el fin de que se retire del vestuario."

“Acto seguido, ingresa al vestuario el inspector Licursi, Gustavo, quien me informa que observo dentro del campo de juego detrás del cuarto árbitro al Sr. Morales, Walter, quien me insulto durante todo el primer tiempo, realizando ademanes de protesta y gestos, contra cada decisión arbitral y cuando hace el gol Gimnasia, grita a viva voz: “Le hicimos el gol a Madryn y a los árbitros acompañado de más insultos”.