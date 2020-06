Flamengo 3 vs. Bangu 0, en un Maracanã vacío, fue el primer partido oficial de fútbol en casi tres meses en América del Sur. Fuente: Reuters

RÍO DE JANEIRO, Brasil (AP).- El fútbol volvió a América del Sur. Después de casi tres meses de inactividad a raíz de las cuarentenas por el coronavirus, se jugó un partido oficial, y justo en el país latinoamericano donde más muertes produjo la Covid-19: Brasil. Y en un estado, el de Río de Janeiro, particularmente aquejado por la pandemia.

Flamengo, el campeón de la Copa Libertadores, venció en la noche del jueves al modesto Bangu por 3 a 0 en un encuentro del campeonato carioca (estadual), no del Brasileirão (nacional), presenciado por menos de 200 personas, aunque a puertas cerradas, en el estadio Maracanã, que tiene capacidad para 78.000 espectadores y acaba de cumplir 70 años.

Más de 47.700 personas han fallecido por coronavirus en Brasil y hay aproximadamente 1.000.000 de infectados. El estado de Río de Janeiro suma 8.000 muertes, pero las autoridades estuvieron de acuerdo en permitir que volviera el fútbol esta semana, después una ligera mejoría en la cantidad de camas disponibles para cuidados intensivos. Expertos de salud predicen que el pico de contagios en Brasil llegará en agosto.

Frente a la puerta 2 del estadio Maracanã hay un hospital de campaña que tiene 400 camas; allí habrían muerto dos personas el jueves. Fuente: Reuters

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta abrió el marcador a los 18 minutos, Bruno Henrique amplió a los 21 del segundo tiempo y Pedro Rocha liquidó a los 43. Los tres goles fueron festejados simplemente con choques de puño. Antes del puntapié inicial se había guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la pandemia de coronavirus. A unos metros de la cancha, frente a la puerta 2 del célebre estadio, un hospital temporal provisto de 400 camas hacía recordar por qué varios expertos de salud creen que es muy riesgoso retomar el fútbol.

Las autoridades futbolísticas de Río de Janeiro no permitieron entrevistas con los jugadores en la zona mixta después del partido, en acatamiento a las recomendaciones de salud. El director técnico de Flamengo, Jorge Jesus, habló por videoconferencia. "Nuestra sociedad tendrá que adaptarse hasta que tengamos una vacuna. Lo que es importante es saber cómo vivir, respetar el virus sin tenerle miedo", analizó el entrenador, antes de defender al club: "Los equipos de fútbol tienen el privilegio de someterse a pruebas constantes y de trabajar al aire libre. Flamengo trabaja con seguridad''.

El director técnico de Flamengo, el portugués Jorge Jesus, opinó que hay que tener respeto pero no miedo al virus; los suplentes estuvieron distanciados. Fuente: Reuters

Tras practicar durante tres semanas, los jugadores del Flamengo arribaron portando máscaras y se mostraron entusiasmados por estar de vuelta. Pero algunos hinchas tricolores se juntaron fuera del estadio y protestaron con saltos y cantos junto a fanáticos de otros equipos. Algunos aficionados creen que es muy peligroso que regrese el fútbol antes de que Río de Janeiro y Brasil tengan más controlada la propagación del virus. Grupos de hinchas se manifestaron en contra del presidente Jair Bolsonaro, que insinuó que asistiría al encuentro, pero no lo hizo. El retorno del fútbol es visto como un triunfo del primer mandatario, que se puso del lado de Flamengo en el debate por la reanudación.

Rodolfo Landim, el presidente del club más popular de la ciudad, estuvo con Bolsonaro en Brasilia este miércoles, cuando los organizadores del campeonato carioca anunciaron el calendario de competencia. Pese a las presiones para retomar el torneo, no hubo transmisión televisiva de juego de este jueves. Flamengo y la cadena Globo carecen de un contrato para los encuentros del campeonato de Río de Janeiro.

Dos de los principales clubes cariocas rechazaron la decisión de reiniciar el certamen. Fluminense y Botofago llevaron el caso a la corte estatal de deportes, que el jueves negó su petición de una postergación. Ambas entidades contemplan la posibilidad de presentar recursos ante el tribunal de deportes de Brasil. Ninguno de sus equipos se entrena por ahora. El alcalde de Río, Marcelo Crivella, autorizó el reinicio del campeonato y pidió a las autoridades del fútbol carioca que no sancionen a Botafogo y Fluminense en caso de que decidan no presentarse. El Brasilerãio, en tanto, debía empezar en mayo, pero no tiene fecha de comienzo. Los equipos de otras ligas estatales están considerando volver en julio si lo aprueban las autoridades de salud.

A los periodistas, como a otros involucrados en el partido, se les hizo un examen de salud para asistir al partido. Fuente: AFP

En Flamengo vs. Bangu los directivos, el árbitro, sus asistentes, los periodistas y otros afectados al encuentro se prestaron a revisiones de salud. Todos los futbolistas debieron pasar por una cabina y ser rociados con desinfectante, y se les tomó la temperatura. Salvo ellos, todos utilizaron barbijos, y los suplentes dejaron asientos vacíos entre sí. Además, durante el descanso cuadrillas de empleados desinfectaron nuevamente el banco de relevos.

