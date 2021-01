¿Seguirá Gallardo en River? Muchos sospechan que sí, pero... Fuente: AFP

Si se hiciera una encuesta ahora, en este instante, con una pregunta básica, elemental para el futbolero común, del estilo "¿Quiénes son los entrenadores de los 24 equipos de primera división?", posiblemente pocos puedan descifrar la nómina completa. Por un lado, la Copa Diego Maradona que está por concluir no logró instalar la idea de largo plazo, de proyecto a futuro, sin el drama del descenso y lejos de la presión de los hinchas. Ciclos acabados, errores conceptuales, sin liderazgo en los vestuarios, cambio de hábito, despistes internacionales y el ardor de las redes sociales son algunas de las señales de que el fútbol argentino no se calma ni en tiempos de pandemia, con poco por jugar.

Capria eligió a Pizzi

Marcelo Gallardo seguiría en River, luego de las vacaciones, aunque esa certeza falta rubricarla. Miguel Russo no corre peligro en Boca, aunque un nuevo golpazo -en la final con Banfield-, seguramente lo haga tambalear. Independiente no tiene técnico, luego del portazo de Lucas Pusineri, al que un puñado de días antes le habían ofrecido la continuidad. Hernán Crespo, el entrenador de Defensa y Justicia, es un candidato a reemplazarlo, el mismo que estuvo en la puerta de Racing y de San Lorenzo. La Academia se inclinó por Juan Antonio Pizzi, del gusto del Mago Capria, el manager que ocupa el lugar de Diego Milito, que enojado con los dirigentes se marchó casi al mismo tiempo que Sebastián Beccacece. San Lorenzo despidió a Mariano Soso, charló con Pipo Gorosito (hoy, en Olimpia) y se inclinó por Diego Dabove, que se alejó de Argentinos, pero que por una sutileza contractual todavía no puede ser confirmado.

Diego Dabove construyó un convincente Argentinos; está a punto de arribar al Ciclón Crédito: Pablo Villán/Pool ARGRA

En la Paternal están a punto de acordar con Gabriel Milito, que tendrá una nueva oportunidad en nuestro medio. Entre idas y vueltas, los entrenadores aparecen y desaparecen de la vidriera sin solución de continuidad. Por eso, la permanencia de Gallardo en River es todo un símbolo: trabaja en Núñez desde mediados de 2014. Ninguna otra salida haría tanto ruido como la suya, en el juego de las hipótesis.

"Él está de vacaciones, cuando vuelva tendremos alguna conversación, pero siempre él decide en forma personal, hace el análisis y nos dirá si continúa o no... No hay ningún plan B. Miren... Mi idea -muy rápido porque hoy estamos por otro tema-, es que me queda este año de Gobierno en River y que el 'problema' lo tengan los que vienen", expresó Rodolfo D'Onofrio, el presidente de River, que ayer al mediodía, junto con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, Jefe y Vicejefe del Gobierno de la Ciudad, inauguraron la nueva sede del plan Detectar en el Monumental, que está en obras de remodelación.

Además, se conoció la sanción al entrenador, que cometió un exceso en un partido frente a Independiente. "Se suspende provisionalmente y se autoriza a hacer retirar copia de la denuncia y formular su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario, al director técnico Marcelo Daniel Gallardo, del club River Plate", se publicó en el Boletín Oficial N° 5845.

Crespo creó un equipo de autor en Defensa y Justicia Fuente: AFP

Al margen de Gallardo y de los grandes, hay cambios bruscos de timón en la mayoría de los equipos, que hoy están de vacaciones, pensando en el torneo que empezará el 14 de febrero. Volverán los promedios y habrá 26 equipos; los 24 de ahora, más dos ascendidos de la Primera Nacional. Mientras se analiza cómo se va a jugar durante todo 2021, los entrenadores entran y salen. Ángel Hoyos se fue de Aldosivi ("luego que de común acuerdo las partes decidieran interrumpir el vínculo que las unía", decía el parte oficial), Omar de Felippe asumió en Atlético Tucumán, que se quedó sin el Ruso Zielinski, motivado por la escuela de Estudiantes.

El Ruso, en el Uno

Días atrás, Central Córdoba celebró el regreso de Gustavo Coleoni, Hernán Crespo no seguiría en Defensa y Justicia, que hoy buscará la final de la Copa Sudamericana, mientras que Leandro Martini y Mariano Messera se convirtieron anoche oficialmente en la dupla técnica de Gimnasia y dejaron atrás el breve interinato luego de la muerte de Diego Maradona. Sebastián Méndez, ex ayudante en el Lobo de Diego, volvió a Godoy Cruz, Israel Damonte en Huracán y Frank Kudelka en Newell's, a esta hora, no saben si van a seguir y, por último, Iván Delfino volvió a Patronato.

Pero todo esto puede cambiar en cualquier momento.

