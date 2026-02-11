Oscar Ruggeri fue implacable sobre el presente de Marcelo Gallardo en River

El mal presente de River da tela para cortar y esta vez fue Óscar Ruggeri quien lanzó una contundente reflexión sobre el entrenador Marcelo Gallardo, que parece hace tiempo no encontrarle la vuelta al equipo, en una crisis que se profundizó con la derrota de local ante Tigre por 4 a 1 el fin de semana pasado. El campeón del mundo en 1986 aseveró en F90 (ESPN) que pensó que tras la dura caída en el Monumental, el DT “renunciaba”.

El exdefensor se refirió a la reacción del entrenador luego del encuentro y no dudó en expresar su impresión. “Te hacen cuatro goles de local. Un club como River que es el más grande de todos, con los jugadores, con el técnico que está parado ahí. Te juro, cuando terminó el partido, ¿viste que lo enfocaron un rato largo al técnico que estaba con los ojos salidos? Yo pensé que renunciaba“, aseguró Ruggeri ante la atenta mirada de sus compañeros de programa.

Ruggeri aseguró que Gallardo es el único que puede dar vuelta esta situación (Foto: ESPN)

Igualmente, el exdefensor de la selección argentina recalcó que Gallardo es el único que puede dar vuelta este mal presente futbolístico del Millonario, ya que fue el mismo DT el que configuró este nuevo plantel. “Después se ve que se calmó y se fue a la casa. Es el único que puede sacar esto adelante porque esta vez los eligió él a todos los jugadores. Son de él, el plantel es de él. Entonces, me imagino que es el único capacitado para poner esto en su lugar, pero que te hagan cuatro goles en la cancha de River. Cuatro goles, tranquilo, bien. No es que fue que fue de c***”, afirmó mientras el conductor, Sebastián “Pollo” Vignolo asentía.

En cuanto a los jugadores, el panelista opinó que al conjunto rojiblanco le falta un “guerrero” como mediocampista. “Falta un guerrero en la mitad de cancha, un tipo que este parado y que el rival diga ´loco, hay que enfrentarse a ese´”, aseguró y explicó que “el 5 es el que regula automáticamente todo lo que está pasando en la cancha, es el que hace los relevos”.

"A RIVER LE FALTA UN GUERRERO"



Ruggeri y su mirada sobre el plantel del Millonario.



▶️ Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/hbxSsDNUsE — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 11, 2026

Tras un 2025 para el olvido, River había dado señales positivas en el arranque del año, tanto en la preparación previa como en las primeras tres fechas del Torneo Apertura. Sin embargo, en la cuarta jornada, cuando recibió a Tigre, el equipo mostró una versión muy preocupante. Falló en la marca, concedió espacios en distintos sectores del campo y pagó caro cada error: el resultado fue un contundente 4-1 a favor de la visita.

El estadio Monumental volvió a manifestar su descontento, tal como ocurrió hacia el cierre del año pasado, cuando el equipo de Gallardo encadenó tres derrotas consecutivas como local ante Sarmiento, Deportivo Riestra y Gimnasia.

Ahora, el conjunto millonario no tiene margen para quedarse en la derrota. Este jueves, desde las 21:15, deberá visitar el complicado estadio de Argentinos Juniors con la intención de dejar atrás lo ocurrido el sábado y demostrar que se trató de un traspié aislado y no de una imagen que se repite partido tras partido en este 2025.