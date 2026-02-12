Diego Martínez habló de su paso por Boca y cómo fue su relación con el presidente Juan Román Riquelme

Luego del resonante triunfo de Huracán sobre San Lorenzo por el Torneo Apertura, el entrenador del Globo, Diego Martínez, habló de lo que dejó el duelo del domingo. También se refirió a lo que fue su paso por Boca y su relación con el presidente del club Juan Román Riquelme.

En el programa F90, que se transmite por ESPN, Martínez habló sobre cómo fue su vínculo con el actual presidente del Xeneize y fue directo en su declaración: “Venía a los entrenamientos, pero quizá no tuve la relación que yo imaginaba y deseaba para que pudiera fluir. No fue lo esperado”.

Diego Martínez estuvo en Boca durante nueve meses del 2024

El entrenador contó que fue todo lo contrario con Marcelo Delgado, por entonces miembro del Consejo de Fútbol: “Tuve mucha relación y sentí un lindo clima de trabajo con él”. En cuanto a esas conexiones, amplió: “No fue esa relación como yo quería y deseaba con Riquelme, la verdad. Pero sí fue un lindo clima de trabajo con el Chelo Delgado”, contó. Por otra parte, el director técnico del Globo comparó a su actual manager, Daniel Vega, con el presidente de Boca: “Tengo una relación más fluida”, reveló.

En su paso por Boca durante nueve meses del 2024 se habló de cierto cortocircuito con Darío Benedetto. Al delantero se le atribuye la frase “Noches alegres, mañanas tristes”, pronunciada en un entrenamiento tras celebrar la noche anterior su cumpleaños. Sin embargo, Martínez desmintió ese conflicto: “Con Pipa tengo una excelente relación, muy buena, muy sincera, siempre fuimos de frente, charlamos muchas cosas. No siento que haya pasado absolutamente nada”.

Diego Martínez junto a Juan Roman Riquelme el día en el que el DT fue presentado en Boca

Según el DT, su paso por Boca fue una gran etapa de su vida: “Fui feliz, al igual que en todos los clubes. Siempre nos proponemos disfrutar en todas las instituciones. Siempre tratando de entender dónde estábamos. Pudimos mostrar nuestras ideas, lo logramos”. En cuanto a lo que sucedió en la segunda parte del año, que derivó en su salida, expresó: “La segunda etapa fue más compleja y decidimos que lo mejor era irnos. En Boca aprendí a estar en un club muy grande”.

Sobre su paso por Boca, Martínez admitió qué fue lo más grato que le dejó: “Estar en un club muy grande y llevar adelante una idea. En parte logramos lo que buscamos, cuando tuvimos tiempo para trabajar. Tratamos de dejar un sello, una manera de sentir el juego, de competir bien”.

En Boca, Martínez asumió los primeros días de 2024 tras una salida un tanto conflictiva de Huracán, donde había tenido un gran segundo semestre en 2023. En el Xeneize dirigió 45 partidos, con un balance de 21 triunfos, 13 empates y 11 derrotas. Renunció el 29 de septiembre de ese mismo año, tras una dura caída por 3 a 0 contra Belgrano en Córdoba. Luego de su paso por Cerro Porteño en 2025, regresó al Globo a comienzos de este año.

Luego, Martínez habló de lo que significa la profesión de entrenador, con la alegría que lo lleva a cabo y también el modo con el que trabaja junto a su cuerpo técnico: “Soy feliz con mi trabajo, con lo que hago, desde Ituzaingó en el ascenso. Nosotros no nos ponemos en un lugar de sabiduría, de bajar línea, de ser participativos, de generar un ida y vuelta con el plantel. Para algunos puede ser peligroso, pero para nosotros no. El jugador te apoya cuando tenés claro lo que querés”, culminó.