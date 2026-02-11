Cuándo juega River vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026

El encuentro se disputa este jueves a las 21.15 en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de TNT Sports
Este jueves, Argentinos Juniors y River se enfrentan en el marco de la fecha 5 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que comienza a las 21.15 (horario argentino), se disputa en el estadio Diego Armando Maradona con arbitraje de Andrés Merlos y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Bicho suma apenas cinco puntos y se mantiene en el décimo lugar de la tabla de posiciones de su zona, producto de un triunfo, dos empates y una derrota. Viene de perder 2 a 1 con Racing como visitante por los goles de Tomás Conechny y Santiago Solari (Erik Godoy anotó el único tanto del equipo dirigido por Nicolás Diez).
El Millonario, por su parte, está cuarto en la clasificación general con siete unidades (dos victorias, una igualdad y una caída). En la última jornada sufrió una de las peores derrotas del último tiempo: fue goleado 4 a 1 por Tigre en el estadio Monumental con dos goles de Ignacio Russo, uno de José David Romero y otro de Tiago Serrago (Lautaro Rivero descontó para el local). Hacía nueve años que River no recibía cuatro goles en su propia casa, lo cual hace más aún histórica la hazaña del Matador.
Argentinos Juniors vs. River: todo lo que hay que saber
- Fecha 5 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.
- Día: Jueves 12 de febrero.
- Hora: 21.15.
- Estadio: Diego Armando Maradona.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- TV: TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
De cara al compromiso de este jueves, la idea de Marcelo Gallardo, DT del Millonario, es confiar en la base que viene siendo titular, más allá de la abultada caída ante Tigre. La única salida obligada es la de Fausto Vera, expulsado en la última fecha; Matías Viña sería reemplazado por Marcos Acuña.
El mediocampista, que llegó al club en este mercado de pases proveniente de Atlético Mineiro, sería reemplazado por Giuliano Galoppo, un futbolista más acostumbrado a llegar al área rival, lo que obligaría a Aníbal Moreno a ocupar un rol netamente defensivo.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Argentinos Juniors corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.39 contra los 3.36 que se repagan por un hipotético triunfo de River. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.00.
