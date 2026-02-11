Por qué se frenó la llegada de Edwuin Cetré a Boca y cómo podría avanzar la operación por el delantero colombiano

Cuando todo parecía que estaba resuelto y que el desembarco de Edwuin Cetré a Boca estaba a punto de concretarse, aparecieron algunos contratiempos que hicieron que se replanteen las condiciones de la transferencia. Es que el staff médico xeneize recibió los primeros exámenes que se realizó el delantero colombiano y determinaron que era mejor esperar una serie de estudios complementarios para tomar una decisión al respecto. Una vieja operación en la rodilla derecha hizo sonar las alarmas.

Esta particularidad también apareció hace unas semanas cuando Cetré iba a ser transferido a Athletico Paranaense de Brasil; pero no superó la revisión y se desestimó la transferencia. En el caso de Boca, es diferente, porque la operación está detenida, pero no fue descartada.

El cuerpo médico de Boca advirtió anomalías en algunos resultados y procedió a informárselas a los dirigentes, que se comunicaron con los de Estudiantes para volver a charlar acerca de las condiciones de la transferencia. Boca quiere contar con el delantero, aunque pretendería discutir los montos a pagar del pase.

📸 Edwuin Cetré, junto a los hinchas de Estudiantes luego del triunfo ante #Riestra. Mientras se define su llegada a #Boca, el colombiano se acercó a UNO para presenciar el encuentro desde las tribunas. pic.twitter.com/5s1tRZbJeW — TyC Sports (@TyCSports) February 10, 2026

No es un tema nuevo esta cuestión física de Cetré, porque el 1° de febrero último, el delantero colombiano tenía todo acordado para sumarse a Athletico Paranaense, pero la transferencia se cayó a último momento debido a que la institución brasileña emitió un comunicado explicando que la operación se desestimó por “problemas en los exámenes cardiológicos”.

Desde Estudiantes explicaron que la transferencia no se realizó por “divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”, en Boca decidieron comprobar la versión que llegó desde Brasil constatando los exámenes.

Nota do Estudiantes sobre o atacante Edwuin Cetré. https://t.co/XrDlNW0nQy — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 1, 2026

Ahora bien, lo que surgió en las últimas horas es que el problema con el colombiano sería una cicatriz que aparece de una operación que se realizó Cetré en 2018, cuando jugaba en Santos Laguna, tras una operación de meniscos en una rodilla. Por eso, Boca pretende hacer nuevos exámenes, porque sabe que el delantero después de aquel episodio jugó en Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y en Estudiantes disputó 86 partidos y anotó 12 goles.

El acuerdo entre Boca y Estudiantes por el 50% del pase de Cetré ya estaba sellado desde el domingo último (se estima que Boca le pagaría 3 millones de dólares), y únicamente faltaba que los dirigentes de la entidad de la Ribera hiciesen la oferta formal a Independiente de Medellín el dueño del resto de la ficha del colombiano, que según algunos medios locales habían incluido en la negociación (otros 3 millones de dólares) un préstamo de un futbolista del xeneize (se habla de Agustín Martegani), un pedido que ve con buenos ojos Boca, porque le permitiría liberar un cupo extraordinario para reforzar su plantel hasta el 10 de marzo.

Mientras tanto Cetré, que el domingo último no había sido citado por Eduardo Domínguez para el partido entre Estudiantes y Riestra, fue a entrenarse esta mañana con el club platense, a la espera que se resuelva su situación.